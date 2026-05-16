  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kiểm tra xe đầu kéo, phát hiện hàng trăm kg pháo nổ trong cabin tại Hải Phòng

Thứ Bảy, 10:40, 16/05/2026
VOV.VN - Lực lượng chức năng Hải Phòng vừa phát hiện một xe đầu kéo vận chuyển khoảng 264kg pháo nổ được cất giấu trong cabin xe để mang đi tiêu thụ.

Khoảng 19h30 ngày 14/5/2026, tại Km69+600 trên Quốc lộ 5, theo hướng Hà Nội – Hải Phòng (thuộc địa phận xã Phú Thái, Hải Phòng), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hải Phòng) phối hợp với Công an xã Phú Thái và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành dừng, kiểm tra một xe ô tô đầu kéo.

 Hơn 260kg pháo được phát triện trong cabin buồng lái xe Ảnh: Công an Hải Phòng

Phương tiện mang biển kiểm soát 34H – 000.36 kéo theo sơmi rơ mooc biển số 34R – 028.77, do lái xe T.V.H. (sinh năm 1985, trú tại thôn Thiện Đáp, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm giường trong cabin buồng lái có 15 túi nilon màu đen. Bên trong mỗi túi chứa 1 hộp giấy có in nhiều hoa văn cùng chữ Trung Quốc trên bề mặt. Ngoài ra, trên xe còn có thêm 36 hộp nhỏ để bên ngoài.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe T.V.H. khai nhận toàn bộ số hàng trên là pháo hoa nổ được mua từ Trung Quốc mang về để bán kiếm lời. Tổng trọng lượng số pháo khoảng 264kg.

Hiện vụ việc đã được Công an xã Phú Thái tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: pháo nổ Hải Phòng xe đầu kéo chở pháo 264kg pháo nổ buôn bán pháo lậu Công an Hải Phòng giấu pháo trong cabin vận chuyển pháo trái phép
Nhiều ca chấn thương nghiêm trọng ở mắt và tay do pháo nổ dịp Tết

VOV.VN - Trong những ngày qua, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương nghiêm trọng ở mắt và tay do pháo nổ. Đáng lo ngại, phần lớn nạn nhân là trẻ em và thanh thiếu niên. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn hoặc mất cả đôi bàn tay.

Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo nổ trái phép, gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh (SN 2001) và Hoàng Văn Huy (SN 2007; cùng trú tại thôn Đại Từ, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ trái phép.

