Kiểm tra xe đầu kéo, phát hiện hàng trăm kg pháo nổ trong cabin tại Hải Phòng

Khoảng 19h30 ngày 14/5/2026, tại Km69+600 trên Quốc lộ 5, theo hướng Hà Nội – Hải Phòng (thuộc địa phận xã Phú Thái, Hải Phòng), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hải Phòng) phối hợp với Công an xã Phú Thái và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành dừng, kiểm tra một xe ô tô đầu kéo.

Hơn 260kg pháo được phát triện trong cabin buồng lái xe Ảnh: Công an Hải Phòng

Phương tiện mang biển kiểm soát 34H – 000.36 kéo theo sơmi rơ mooc biển số 34R – 028.77, do lái xe T.V.H. (sinh năm 1985, trú tại thôn Thiện Đáp, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm giường trong cabin buồng lái có 15 túi nilon màu đen. Bên trong mỗi túi chứa 1 hộp giấy có in nhiều hoa văn cùng chữ Trung Quốc trên bề mặt. Ngoài ra, trên xe còn có thêm 36 hộp nhỏ để bên ngoài.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe T.V.H. khai nhận toàn bộ số hàng trên là pháo hoa nổ được mua từ Trung Quốc mang về để bán kiếm lời. Tổng trọng lượng số pháo khoảng 264kg.

Hiện vụ việc đã được Công an xã Phú Thái tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.