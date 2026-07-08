Kiến nghị lắp camera phạt nguội trên Quốc lộ 4B đoạn qua Lạng Sơn

Dự án Nâng cấp đoạn Km18–Km80, Quốc lộ 4B là công trình giao thông trọng điểm tại tỉnh Lạng Sơn, tổng mức gần 2.300 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 63 km. Sau khi nâng cấp, tuyến đường có mặt đường rộng, chất lượng tốt, tầm nhìn thông thoáng tạo điều kiện để các phương tiện có thể lưu thông nhanh và thuận tiện hơn trước. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, tuyến đường cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2026, trên đoạn Quốc lộ 4B đi qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra 19 vụ TNGT đường bộ làm 12 người chết, 20 người bị thương.

Sau khi nâng cấp, Quốc lộ 4B có mặt đường rộng, chất lượng tốt, tầm nhìn thông thoáng tạo điều kiện để các phương tiện có thể lưu thông nhanh và thuận tiện hơn trước

Thượng tá Ngô Văn Thanh, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin: “Hiện nay tuyến quốc lộ 4B sau khi được nâng cấp cải tạo, mặt đường và hệ thống biển báo, vạch kẻ đường cũng rất là tốt. Sau khi đưa vào sử dụng, tốc độ các phương tiện được đi tương đối cao, tuy nhiên ý thức tham gia của 1 bộ phận người dân chưa được nâng cao nên dẫn đến 1 số vụ tai nạn giao thông rất đáng tiếc trên tuyến. Trước tình trạng đó, lực lượng CSGT chúng tôi đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt tập trung các lỗi là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn, đồng thời phối hợp với các Đội tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho những người dân sinh sống ven tuyến đường để nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông trên tuyến”.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của các vụ TNGT chủ yếu từ các lỗi của người điều khiển phương tiện như không chú ý quan sát, chuyển hướng không đúng quy định hoặc không chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn. Đặc biệt, ngày 13/6/2026 vừa qua đã xảy ra 1 vụ TNGT rất nghiêm trọng làm 2 người thiệt mạng, nguyên nhân trực tiếp là do người điều khiển phương tiện có hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đoạn đường một chiều có dải phân cách cố định.

Vào ngày 13/6/2026 vừa qua đã xảy ra 1 vụ TNGT rất nghiêm trọng làm 2 người thiệt mạng, nguyên nhân trực tiếp là do người điều khiển phương tiện có hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đoạn đường một chiều có dải phân cách cố định

Anh Nguyễn Thanh Tùng, người dân tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Thực tế cho thấy khi lưu thông trên tuyến đường đẹp, các phương tiện thường có tốc độ cao, trong khi không ít người tham gia giao thông còn chủ quan, thiếu ý thức tuân thủ các quy định về ATGT.

“Là một lái xe thường qua lại trên tuyến này, từ ngày mở rộng thì đường đi lại to, rộng, tốc độ cũng tốt hơn. Nhưng rất nguy hiểm vì ở chỗ đường nhánh đường dân sinh người ta đi ra nhiều lúc bị khuất tầm mắt nên cũng rất bất ngờ và nguy hiểm, cũng dễ gây ra tai nạn giao thông. Trường hợp giật mình như vậy rất nhiều, không riêng tôi mà nhiều lái xe cũng cảm thấy như vậy. Tôi cũng mong các cơ quan chức năng có biện pháp nào đó để ngăn chặn trường hợp nguy hiểm, tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc sau này”, anh Tùng nói.

Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2026, trên đoạn Quốc lộ 4B đi qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra 19 vụ TNGT đường bộ, làm 12 người chết, 20 người bị thương

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, chỉ từ ngày 15/5/2026 đến ngày 15/6/2026 trên đoạn tuyến từ Km 12-Km 80 Quốc lộ 4B, Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện, xử lý 80 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ; 86 trường hợp chuyển hướng không đúng quy định và rất nhiều vi phạm khác. Để tham gia giao thông an toàn, lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị mỗi người cần nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, luôn giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Thượng tá Ngô Văn Thanh, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2 khuyến cáo: “Nhiều điểm trên quốc lộ 4B mới đưa vào sử dụng vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, chẳng hạn như các điểm đấu nối, các điểm người dân tự ý mở đường ra quốc lộ. Chúng tôi đã xây dựng, đề xuất về tổ chức giao thông tại tuyến quốc lộ này. Đầu tiên là công tác lắp đặt hệ thống camera giám sát và xử lý vi phạm trên tuyến, và kiến nghị về các điểm bất hợp lý như những vị trí thường xuyên xảy ra sạt lở, các điểm giao cắt để phòng ngừa, hạn chế TNGT xảy ra trên tuyến. Cũng khuyến cáo người dân khi tham giao thông, nhất là khi bà con đi từ đường nhánh ra đường chính thì tuyệt đối nhường đường, đi đúng tốc độ, phần đường, làn đường, không đi ngược chiều để tránh tai nạn đáng tiếc”.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 4B, tập trung tối đa lực lượng, sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi nhận hình ảnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 4B, tập trung tối đa lực lượng, sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi nhận hình ảnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị và người dân phát hiện các bất cập, thiếu sót trong việc tổ chức giao thông trên tuyến Quốc lộ 4B để có các biện pháp khắc phục kịp thời, giúp người dân tham gia giao thông an toàn trên tuyến quốc lộ này.