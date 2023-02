Kịp thời cứu nạn tàu cá và 3 ngư dân gặp nạn gần quần đảo Trường Sa

Trước đó, tàu KH 98246 TS đang khai thác hải sản ở ở vị trí Nam Đông Nam đảo An Bang 09 Hải lý (Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thì bị hỏng máy chính trôi dạt trên biển. Sau khi nhận lệnh, mặc dù sóng gió to cấp 5-6 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhưng tàu 471 đã nhanh chóng cơ động, tiếp cận, đồng thời triển khai phương án cứu kéo tàu cá gặp nạn đến đảo Đá Tây để khắc phục sự cố.

Tàu 471 làm dây cứu kéo tàu cá KH 98246 TS

Tàu KH 98246 TS do ông Phạm Phu, sinh năm 1970, quê ở Phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng, tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 03 thuyền viên. Tàu xuất phát ngày 10/02/2023 tại cảng cá Hòn Rớ, Nha Trang. Khi đang khai thác, đánh bắt hải sản trên biển thì tàu bị hỏng máy chính không khắc phục được./.

Tàu 471 lai kéo tàu cá KH 98246 TS