Kịp thời cứu sống 14 thuyền viên trên tàu bị chìm

Trước đó, lúc 16h chiều 13/10, do thời tiết xấu, tàu cá TH 90929 TS gồm 14 thuyền viên do ông Lê Xuân Dũng trú tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị phá nước, nước tràn nhiều vào tàu. Tàu cá này chìm dần, 14 thuyền viên hoảng loạn chống chọi với những đợt sóng cao trên 3 mét, gió giật, mưa to, nỗ lực tát nước cứu tàu.

Kỹ thuật viên hỗ trợ sửa máy cho tàu cá

Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Thuyền trưởng Lê Xuân Dũng đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Tiếp cận tàu cá bị chìm

Thực hiện chỉ đạo từ Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ tàu bị nạn, đồng thời điều động tàu SAR 412 ra biển cứu nạn 14 thuyền viên tàu TH 90929 TS. Đến 18h10 chiều tối qua, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu TH 90929 TS, triển khai các nhân viên cứu nạn lên tàu để bơm chống chìm và kết nối dây lai dắt đến tàu SAR 412.

Sóng to gió lớn tàu cá bị phá nước chìm dần

Cả 14 thuyền viên được đưa lên tàu SAR 412 trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn và được nhân viên cứu nạn chăm sóc y tế tích cực; tàu SAR 412 triển khai hỗ trợ lai dắt tàu TH 90929 TS thoát khỏi khu vực nguy hiểm, trở vào đất liền để bảo toàn tài sản cho bà con. Đến 21 giờ đêm qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ 14 thuyền viên cùng tàu TH 90929 TS về đến Đà Nẵng an toàn.