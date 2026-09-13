Kịp thời cứu thanh niên đuối nước trên sông Hàn

Thời điểm nói trên, trong lúc các cán bộ, giáo viên, học viên lớp tập huấn đang thực hành điều khiển ca nô tại khu vực cảng sông Hàn thì nhận được tin báo của người dân về một thanh niên gặp nạn, có dấu hiệu đuối nước gần cầu Thuận Phước.

Đưa thanh niên lên bờ an toàn

Sau khi nhận thông tin, giáo viên và học viên lớp tập huấn lập tức điều khiển ca nô đến hiện trường. Sau khi tiếp cận vị trí người gặp nạn, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, đưa nạn nhân lên ca nô an toàn và tiến hành sơ cứu ban đầu.

Đưa thanh niên lên ca nô chuyển vào bờ

Sau đó, lực lượng tham gia cứu hộ phối hợp với gia đình và lực lượng cấp cứu đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi, điều trị.

hình ảnh tiếp cận và cứu nạn nhân