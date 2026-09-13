Kịp thời cứu thanh niên đuối nước trên sông Hàn
VOV.VN - Lúc 8h10 phút sáng nay (13/9), trong quá trình tổ chức thực hành lái ca nô trên sông Hàn, cán bộ, giáo viên và học viên lớp tập huấn lái ca nô do Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tổ chức đã kịp thời cứu một thanh niên bị đuối nước tại khu vực cầu Thuận Phước.
Thời điểm nói trên, trong lúc các cán bộ, giáo viên, học viên lớp tập huấn đang thực hành điều khiển ca nô tại khu vực cảng sông Hàn thì nhận được tin báo của người dân về một thanh niên gặp nạn, có dấu hiệu đuối nước gần cầu Thuận Phước.
Sau khi nhận thông tin, giáo viên và học viên lớp tập huấn lập tức điều khiển ca nô đến hiện trường. Sau khi tiếp cận vị trí người gặp nạn, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, đưa nạn nhân lên ca nô an toàn và tiến hành sơ cứu ban đầu.
Sau đó, lực lượng tham gia cứu hộ phối hợp với gia đình và lực lượng cấp cứu đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi, điều trị.