Kịp thời cứu trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Lào Cai

Chiều 15/11, Công an xã Tằng Loỏng tiếp nhận tin báo của người dân trên địa bàn về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đồi cây thuộc thôn Hợp Xuân, xã Tằng Loỏng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tằng Loỏng khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường xác minh, kiểm tra tình hình. Tại đây, lực lượng công an phát hiện một trẻ sơ sinh được quấn trong áo khoác lông, cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường, sức khỏe suy kiệt, phần dây rốn đã phân hủy và xuất hiện nhiều ký sinh trùng trên cơ thể.

Công an xã Tằng Loỏng bàn giao cháu bé cho Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Trước tình trạng nguy cấp của cháu bé, cán bộ, chiến sĩ công an xã đã nhanh chóng phối hợp với cán bộ y tế đưa cháu đến Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Loỏng để cấp cứu. Các y, bác sĩ tiến hành sơ cứu, vệ sinh cơ thể, xử lý những vị trí tổn thương và phần dây rốn bị phân hủy. Qua kiểm tra, cháu bé là trai, nặng 3,2 kg, sau khi được chăm sóc y tế ban đầu, tình trạng sức khỏe của cháu tạm thời ổn định.

Nhận thấy cháu bé cần được tiếp tục theo dõi, chăm sóc chuyên sâu, Công an xã Tằng Loỏng cùng nhân viên y tế khẩn trương đưa cháu đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi được các y, bác sĩ thăm khám, tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định. Công an xã tiến hành lập biên bản bàn giao cháu bé cho Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai tiếp tục chăm sóc, theo dõi.