Kịp thời dập tắt đám cháy ở cửa hàng bán đồ chơi trẻ em

Căn nhà này kinh doanh đồ chơi trẻ em do bà Lê Thị X (58 tuổi) làm chủ. Xung quanh có nhiều cửa hàng kinh doanh khác, khả năng lửa lan rộng nên người dân đã chủ động báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Rất nhiều đồ chơi dễ cháy được di chuyển ra ngoài ngăn ngừa đám cháy lan rộng

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Thanh Khê cùng lúc điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, khẩn trương dập lửa. Do ngọn lửa bùng cháy ở tầng 2, là kho chứa nhiều đồ chơi trẻ em nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ tầng 2 và lan xuống tầng 1 của ngôi nhà.

Xe chữa cháy được điều đến hiện trường

Hơn 40 phút nỗ lực, đám cháy đã được khống chế

Cảnh sát chữa cháy dùng vòi rồng phun nước dập lửa từ bên ngoài. Một số chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy mang bình dưỡng khí chuyên dụng phá cửa nhà, tiếp cận đám cháy để dập lửa từ bên trong, nơi chứa nhiều đồ chơi trẻ em.

Đám cháy bủng phát từ tầng 2 căn nhà

Hơn 40 phút, đám cháy được dập tắt. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, đánh giá thiệt hại, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.