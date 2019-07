Kỳ họp của HĐND TPHCM “nóng” về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em

Sáng 12/7, Kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM khóa IX sáng nay (12/7) bước sang ngày làm việc thứ 2. Nhiều vấn đề nóng được các đại biểu lần lượt đưa ra như: Thủ Thiêm, tình hình ô nhiễm môi trường, tội phạm ma túy, xâm hại tình dục trẻ em.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Đức Hải trò chuyện với các lãnh đạo TP.

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm cho rằng, tình hình lừa bán đất nền "ảo" trên giấy với những lô đất thuộc quy hoạch, thậm chí là đất công do nhà nước quản lý đang gây bức xúc dư luận. Theo ước tính có hàng ngàn khách hàng bị lừa ở những quận, huyện như: Bình Tân, Hóc Môn, Quận 9…Đơn thư gửi khắp nơi, nhưng các doanh nghiệp này vẫn “bình chân như vại”, không bị xử lý.

“Với kiểu lừa đảo này, cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố hình sự được không, nhất là các tổ chức, cá nhân cầm đầu. Có như vậy thì dự án ma mới không tiếp tục lan rộng” – đại biểu Phạm Thị Tố Trâm.

Cũng tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đặt vấn đề về phân loại rác tại nguồn, cuộc vận động không xả rác xuống sông, kênh rạch tuy đã được quan tâm nhưng kết quả chưa cao, chưa được người dân hưởng ứng. Vì thế, các đại biểu đề nghị bên cạnh việc tuyên truyền thì cũng phải tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đại biểu Vũ Thanh Lưu đề nghị, trong chương trình giám sát của HĐND thành phố đưa nội dung giám sát về các hành vi đối với chính quyền địa phương xem làm tốt không.

Đại biểu Tăng Hữu Phong đặt vấn đề tình hình an ninh trật tự, nhất là tội phạm về ma túy đang diễn biến phức tạp. Số người bị bắt trong các vụ ngày càng tăng, số vụ án ma túy thường có điểm quen thuộc là càng về sau càng có đặc điểm là “lớn nhất từ trước đến nay”. Ông Phong đặt vấn đề, liệu TPHCM đã trở thành điểm trung chuyển ma túy lớn? Đồng thời đề nghị cần phải quyết liệt xử lý vấn đề này.

Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung quan tâm đến tội phạm tình dục trẻ em trên địa bàn thành phố đang tăng cao. TPHCM có khoảng 2,1 triệu trẻ em từ 0 -16 tuổi và có khoảng 400.000 trẻ em theo người thân đến thành phố, nên điều này đang gây áp lực lớn lên chính quyền địa phương. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm, bảo vệ trẻ em thì ít xảy ra tội phạm xâm hại, còn chưa quan tâm thực sự nó sẽ nổi lên.

Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung.

Đại biểu Nhung đề nghị: “Nếu không được bảo vệ đầy đủ, trẻ bị xâm hại sẽ bị dư chấn tâm lý và các vấn đề khác. Mong các địa phương quan tâm, vào cuộc đồng bộ, xây dựng quy trình xử lý và tuyên truyền sâu rộng đến từng đối tượng để làm sao nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc quan tâm đến trẻ em trên địa bàn thành phố”.

Về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đại biểu Nguyễn Hồng Hà cho rằng, đến nay đã 23 năm và mới đây Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có các kết luận. Đại biểu đề nghị, HĐND cần phải thực hiện giám sát việc thực hiện kết luận của TTCP, nên có kế hoạch cụ thể, ưu tiên nguồn lực, quyết tâm thực hiện nhanh nhất mà các kết luận của TTCP nêu ra.

“Cử tri liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục kiến nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục có kết luận liên quan đến pháp lý của 5 khu phố của 3 phường là An Khánh, Bình An, Bình Khánh…Mong Thanh tra Chính phủ có kết luận rõ ràng” – đại biểu Nguyễn Hồng Hà cho biết.

Đại diện các Sở ngành, quận, huyện cũng đã giải trình nhiều vấn đề có liên quan. Theo Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM, thời gian qua, Công an TPHCM cũng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt ngăn chặn tội phạm…Qua đó phạm pháp hình sự trong 6 tháng kéo giảm 4,6%, các loại trọng án, giết người giảm 17,3%, cướp tài sản 22,6%, cướp giật 3,2%, trộm 11,2%. Công an TPHCM cũng đã chủ động hơn trong vai trò tham mưu, đồng thời rà soát, nghiên cứu và tính toán mô hình tuần tra mới cho phù hợp với yêu cầu công tác và sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn của tội phạm hiện nay.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM.

Về tội phạm xâm hại trẻ em, trong 6 tháng năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 87 vụ, 86,2% trong đó là xâm hại tình dục. Để ngăn chặn loại tội phạm này, ông Lê Đông Phong cho rằng, cộng đồng cần phải nhận thức tốt hơn, tăng cường nắm bắt danh sách các đối tượng và đề nghị sự hợp tác của phía gia đình bị hại.

“Đối với các vụ này, chúng tôi đề nghị khi sự việc xảy ra, gia đình bị hại nên sớm báo cho lực lượng chức năng vào cuộc từ đầu thì việc điều tra xử lý có hiệu quả hơn” – ông Lê Đông Phong đề nghị.

Chiều nay 12/7, HĐND TP tiếp tục thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ và hiệu quả các dự án chống ngập và thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề. Ngoài ra dự kiến sẽ bầu bổ sung nhân sự của HĐND TP./.