Kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố Hà Nội bàn nhiều nội dung quan trọng

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Hà Nội; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc quyền của HĐNDThành phố.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND Thành phố Hà Nội (Ảnh minh họa).

Theo dự kiến chương trình, Kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố sẽ dành buổi sáng phiên khai mạc chủ yếu để thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Trong buổi chiều ngày 8/7, các đại biểu HĐND sẽ thảo luận và quyết nghị về chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 của Thành phố; thảo luận và quyết nghị về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; thảo luận và quyết nghị về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019; thảo luận và quyết nghị về cơ chế, định mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ: Cơ chế, định mức chi đối với hoạt động sáng kiến và hoạt động thẩm định công nghệ của dự án đầu tư; Quy định nội dung và mức chi chăm sóc, nuôi dưỡng các bệnh nhân bệnh phong đã khỏi bệnh phong và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động khu điều trị phong Quốc Oai, thành phố Hà Nội; Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hà Nội và chế độ tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội; Sửa đổi Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 của HĐND Thành phố về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban MTTQ cấp Thành phố và cấp huyện thực hiện, mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội; Nội dung và mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Cùng với đó, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị thông qua chủ trương Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025; UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020.

Ngày làm việc thứ hai (9/7 ) dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Cuối phiên chất vấn, Thường trực HĐND Thành phố trình HĐND Thành phố Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. công chức, viên chức và cải cách hành chính trên toàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay”.

Trong phiên bế mạc diễn ra sáng ngày 10/7, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về sửa đổi Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận, quyết nghị về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội; UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận, quyết nghị về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thường trực HĐND trình HĐND Thành phố thảo luận, quyết nghị về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND Thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021./.