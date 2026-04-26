Kỷ lục thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM

Hơn 170.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ khi kỳ thi này được tổ chức.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 5/4 vừa qua.

Theo đó, tính đến ngày cuối đăng ký dự thi đợt 2 (25/4) có hơn 172.600 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó 169.935 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí. Trong đó, gần 110.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 và gần 60.000 thí sinh chỉ đăng ký dự thi đợt 2. So với đợt 2 năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký năm 2026 tăng 77,25%.

Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tại các điểm thi thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6.

Nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi tăng cao của đợt 2 năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM đã bổ sung thêm các điểm thi tại tất cả các địa phương đã tổ chức thi ở đợt 1; nâng tổng số địa phương tổ chức thi đợt 2 năm 2026 lên 15 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).

Trước đó, ngày 5/4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh. Kết quả đợt 1 công bố ngày 17/4, trong đó, thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.098 điểm, thấp nhất 27 điểm.