  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kỷ lục thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM

Chủ Nhật, 15:22, 26/04/2026
VOV.VN - Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM lập kỷ lục mới với hơn 172.600 thí sinh đăng ký, tăng hơn 77% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất từ trước đến nay.

Hơn 170.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ khi kỳ thi này được tổ chức.

ky luc thi danh gia nang luc dot 2 cua Dh quoc gia tp.hcm hinh anh 1
Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 5/4 vừa qua.

Theo đó, tính đến ngày cuối đăng ký dự thi đợt 2 (25/4) có hơn 172.600 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó 169.935 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí. Trong đó, gần 110.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 và gần 60.000 thí sinh chỉ đăng ký dự thi đợt 2. So với đợt 2 năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký năm 2026 tăng 77,25%.

Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tại các điểm thi thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6.

Nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi tăng cao của đợt 2 năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM đã bổ sung thêm các điểm thi tại tất cả các địa phương đã tổ chức thi ở đợt 1; nâng tổng số địa phương tổ chức thi đợt 2 năm 2026 lên 15 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).

Trước đó, ngày 5/4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh. Kết quả đợt 1 công bố ngày 17/4, trong đó, thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.098 điểm, thấp nhất 27 điểm. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Gần 140.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM
VOV.VN - Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM có 137.376 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 5,14% so với năm 2025. Bài thi năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút.

ĐH Quốc gia TP.HCM kéo dài thời gian phúc khảo thi đánh giá năng lực vì sự cố
VOV.VN -  Đại học Quốc gia TP.HCM kéo dài thời gian phúc khảo thi Đánh giá năng lực đợt 2 do sự cố kỹ thuật trong quá trình đăng tải điểm thi lên hệ thống.

Hơn 91.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 tại ĐH Quốc gia TP.HCM
VOV.VN - Có hơn 91.000 thí sinh đăng ký dự Đợt 1 Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM  diễn ra vào ngày 26/3 tới đây.

