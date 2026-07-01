Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Chỉ 189 thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lí

Phổ điểm Vật lí của kỳ thi tốt nghiệp 2026: Điểm trung bình giảm từ 6.99 xuống 5.56 và lượng điểm 10 "chạm đáy" ở con số 189 (giảm hơn 20 lần so với năm 2025) cho thấy đề thi có độ phân hóa đỉnh cao. Đặc biệt, tỷ lệ điểm dưới trung bình tăng vọt lên 39.369% sẽ siết chặt đầu vào.

Điểm số nhiều nhất (Mode) lùi về mốc 6.5 là tín hiệu rõ ràng dự báo điểm chuẩn các tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống như A00, A01 năm nay sẽ giảm từ 1 đến 2 điểm ở các trường top đầu.

Phổ điểm là biểu đồ thể hiện sự phân bố điểm của tất cả thí sinh ở từng môn thi hoặc tổ hợp xét tuyển. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mặt bằng điểm thi của cả nước và là dữ liệu mà các trường đại học cũng sử dụng khi xây dựng phương án tuyển sinh.

Do đề thi và chất lượng thí sinh mỗi năm khác nhau nên phổ điểm cũng thay đổi, không có năm nào giống năm nào. Vì vậy, thí sinh không nên chỉ so sánh điểm của mình với điểm chuẩn năm trước mà cần đặt điểm số vào bối cảnh của phổ điểm năm nay.

Một yếu tố cần đặc biệt lưu ý là số lượng thí sinh cùng đạt mức điểm với mình và số lượng thí sinh có điểm cao hơn. Nếu rất nhiều thí sinh tập trung ở một khoảng điểm, mức độ cạnh tranh sẽ lớn hơn và điểm chuẩn của nhiều trường có thể tăng.

Phổ điểm của từng tổ hợp xét tuyển cũng phản ánh nguồn tuyển của các trường đại học. Khi một tổ hợp có nhiều thí sinh đạt điểm cao, các trường sử dụng tổ hợp đó sẽ có nguồn tuyển dồi dào, khiến cơ hội của những thí sinh ở mức điểm thấp hơn giảm đi. Ngược lại, nếu số lượng thí sinh đạt điểm cao không nhiều, cơ hội trúng tuyển của nhóm điểm trung bình khá sẽ rộng mở hơn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 11-12/6, với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.