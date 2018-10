Ký ức khó quên của sản phụ vượt lũ sinh con

Tỉnh Quảng Nam là vùng đất thường chịu ảnh hưởng của thiên tai. Mùa mưa đến, người dân sống hai bên bờ sông Vu Gia, Thu Bồn canh cánh nỗi lo lũ dữ. Giữa bốn bề sông nước, các chiến sĩ công an bất chấp hiểm nguy, ngâm mình trong nước bạc, giúp dân vượt qua bão lũ. Hình ảnh này để lại trong lòng người dân ấn tượng tốt đẹp.

Gần hai năm sau lần “vượt cạn” thành công giữa cơn lũ dữ, chị Phan Vũ Việt Trinh ở thôn 4, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hết sợ hãi. Đêm ấy, trời mưa như thác đổ, nước sông Thu Bồn dâng cao, lũ bao vây cả xóm, không có đường đi. Đúng lúc đó chị Trinh chuyển dạ, cả nhà đứng ngồi không yên. Làm sao đến được cơ sở y tế khi mưa lũ vây quanh, lại trúng nửa đêm không có chiếc thuyền nào dám vào đón vì sợ vướng dây điện, bụi rậm. Nhờ giúp đỡ của hàng xóm, chị Trinh vượt lũ trong đêm để đến cơ sở y tế gần nhất. Phải mất gần hai tiếng đồng hồ đứng giữa dòng nước chảy xiết mới có chiếc thuyền nhỏ của người dân tiếp cận được nhà chị Trinh. Mọi người dìu chị lên thuyền đến trụ sở xã Đại An, huyện Đại Lộc. Nước càng lúc càng lớn, chị Trinh cắn răng chịu đau chờ ca nô đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam. Mẹ con chị Phan Vũ Việt Trinh sau 2 năm vượt cạn.

Lúc đó, một chiếc ca nô của Công an huyện Đại Lộc, do đích thân ông Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện chạy đến đưa chị vượt qua chỗ nước sâu, vào bệnh viện an toàn. Chị Trinh vào viện “vượt cạn” thành công. Con gái chị bây giờ được đặt tên “cúng cơm” là Bo Bo. Một kỷ niệm nhớ đời về chiếc bo bo giúp chị vượt qua lũ dữ trong lúc bụng mang dạ chửa.

Chị Phan Vũ Việt Trinh xúc động nhớ lại: "Công an huyện đưa ca nô xuống rồi mấy anh bơi 1 chiếc ghe nhỏ, mấy anh bơi ra rồi chuyển lên 1 chiếc ca nô đưa lên bờ. Có 1 chiếc xe chờ ở đó, trên xe cũng có chiếu, mền, ví dụ như mình có chuyển bụng mấy ảnh lo luôn trên xe. Mấy anh tội lắm, nấu cơm cho ăn. Mấy anh bảo ăn đi để có sức mà sinh. Với lại mấy anh sợ có sinh luôn tại đó thì mấy anh chuẩn bị chiếu, mền, sợ chuyển bụng liền thì các anh ấy lo luôn."

Bây giờ, khi đứa con gái đã 2 tuổi, chị Phan Vũ Việt Trinh vẫn còn nguyên cảm giác sợ sệt, xen lẫn nỗi xúc động khi nhớ lại lần “vượt cạn” trong lũ. Mong ước được gặp lại các chiến sỹ công an huyện Đại Lộc để nói lời cảm ơn nhưng công việc đồng áng cứ níu kéo chị. Còn với các chiến sỹ công an thì việc giúp dân là trách nhiệm. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một sáng tháng 10, Trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ghé đến thăm nhà chị Phan Vũ Việt Trinh. Trong phút giây bồi hồi, sản phụ “vượt cạn” năm nào gặp lại “ân nhân” của mình dâng trào niềm vui. Với Trung tá Tâm, kỷ niệm lần đưa sản phụ Việt Trinh vượt lũ đến bệnh viện không thể nào quên. Trung tá Lê Nho Tâm cho biết, công tác ở vùng sông nước Đại Lộc, rất nhiều lần ông cùng đồng đội vượt lũ đến vùng ngập lụt sâu đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn nhưng có lẽ lần đưa sản phụ đi sinh cách đây 2 năm là hình ảnh sâu sắc nhất. "Lâu nay tôi cũng muốn có dịp gặp lại người mà mình đã đưa đi sinh năm xưa. Tuy nhiên công việc cũng bận rộn cho nên chưa có dịp gặp lại. Hôm nay có dịp ghé qua nhà để gặp trực tiếp, thấy mẹ tròn con vuông, thấy bé mà cách đây 2 năm, trong một ca sinh khó giờ đã lớn rồi, và rất là dễ thương. Tôi rất là mừng", Trung tá Lê Nho Tâm nói. Công an huyện Đại Lộc dầm mình trong lũ cứu người.

Nhận được thông tin từ chính quyền địa phương, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam lập tức huy động cán bộ, chiến sỹ đến cứu người vượt lũ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hồng, Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam kể lại, khi đến hiện trường, hình ảnh đập vào mắt anh là những người già, trẻ nhỏ đang chới với giữa bốn bề sông nước.

Anh Hồng cùng đồng đội băng qua dòng nước lũ, đưa từng cụ già, em nhỏ đến nơi an toàn: "Chúng tôi đã đưa được những cụ già, và đặc biệt có 1 em bé chưa đến 1 tuổi cùng với cụ bà. Chúng tôi đã đưa được em bé và cụ bà đến nơi an toàn. Khi tôi bồng em bé trên tay thì lâng lâng niềm cảm xúc rất là xúc động, một hình ảnh tôi nhớ rất là sâu và có lẽ không bao giờ quên trong cuộc đời công tác của mình. Từ đó dấy lên trong tôi một điều là mình làm bất cứ việc gì để cố gắng tham gia cứu giúp người dân, để đem lại bình yên và hạnh phúc cho mọi người."

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đó là truyền thống hào hùng của lực lượng công an nhân dân. Truyền thống này đã và đang được các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Nam gìn giữ, phát huy và tỏa sáng trong những lúc người dân gặp khó khăn, hoạn nạn./.

