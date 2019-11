Kỳ vọng năm 2019 số người chết do TNGT giảm trên 5%

Năm 2019 là năm đầu tiên tính từ năm 2014, số người chết do TNGT giảm trên 5%. Đó là thông tin do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết tại Hội nghị Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2018 – 2020” do UBND TPHCM tổ chức sáng nay (13/11).

Ùn tắc giao thông vẫn là bài toán nan giải của TP HCM

Theo Ban ATGT TPHCM, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tiếp tục được triển khai sâu rộng đến nhân dân, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP được kéo giảm từ 5% trở lên đạt trên cả 3 mặt. Vấn nạn ùn tắc giao thông tại các khu vực như: Sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Cát Lái, cửa ngõ TPHCM được kéo giảm... Tuy nhiên, TNGT, ùn ứ, kẹt xe còn diễn biến phức tạp, tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè và chợ tự phát vẫn còn diễn ra nhiều nơi, gây mất trật tự an toàn giao thông…

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch UB ATGT Quốc gia cho rằng, TPHCM đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong kéo giảm tai nạn giao thông. Theo ông Hùng, có được kết quả trên là nhờ TP đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả nước với kỳ vọng TNGT trong năm 2019 giảm trên 5%: “Chúng tôi rất hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ và TNGT tại TPHCM sẽ giảm cả 3 tiêu chí, góp phần quan trọng để UB ATGT quốc gia và Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo ATGT. Nếu duy trì được thì sẽ là lần đầu tiên từ năm 2014 đến nay cả nước có số người chết vì TNGT giảm trên 5%”.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - Trưởng ban An toàn Giao thông TPHCM cho rằng, công tác triển khai phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2018 – 2020 đã tạo được sự đồng bộ, phát huy vai trò người đứng đầu, khâu tuyên truyền được quan tâm, chú trọng khích lệ. Nhiều công trình được đầu tư, các ứng dụng khoa học công nghệ được đẩy mạnh ứng dụng, có trung tâm điều hành giao thông thông minh…

Các cá nhân tập thể được UBND khen thưởng.

Hiện TPHCM đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như diện tích đất dành cho giao thông mới chỉ chiếm 8,5%, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn. Trong khi dân số TP tăng cơ học quá nhanh với 200 ngàn người mỗi năm. Số ô tô đăng kí đã lên đến 800 ngàn, cộng với 7 triệu xe gắn máy trong khi hệ thống giao thông công cộng không phát triển đồng bộ, hạ tầng chưa tương thích nên ùn tắc và TNGT vẫn là bài toán nan giải và cần phải có lộ trình thực hiện.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến. Xây dựng các kế hoạch ngay từ đầu năm, xây dựng các phương án xử lý các điểm đen, điểm ùn tắc, phấn đấu giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí từ 5 – 10%. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông. Ứng dụng nhiều hơn nữa CNTT, xây dựng cơ chế đề ra giải pháp đột phá: “Sẽ thảo luận, bàn bạc với VOV để tiếp tục mở rộng chương trình đảm bảo ATGT với chương trình thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy về vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch. Và cái này sẽ được thảo luận, bàn bạc”.

Dịp này, 17 tập thể và cá nhân, trong đó có kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam đã được UBND TPHCM tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018 – 2020./.