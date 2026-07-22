Lai Châu chủ động chăm lo sức khỏe, đời sống người dân vùng lũ Mường Than

Sau trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng rạng sáng 17/7, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đang khẩn trương khắc phục hậu quả, chăm lo đời sống người dân. Trong những ngày này, cùng với việc huy động nguồn lực hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, chính quyền và ngành y tế địa phương đang tập trung xử lý môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Đoàn cán bộ Sở Y tế Lai Châu kiểm tra khảo sát công tác phòng chống dịch sau lũ

Tại các khu vực bị ngập lụt, bùn đất và rác thải vẫn còn ngổn ngang. Nguồn nước sinh hoạt có nguy cơ ô nhiễm. Trước tình hình đó, ngành y tế Lai Châu đã chỉ đạo các cơ sở y tế duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng sơ cứu, cấp cứu người bị thương, tổ chức thu dung, điều trị khi có yêu cầu; đồng thời chuẩn bị thuốc, vật tư, hóa chất, chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh phát sinh.

Lực lượng y tế cơ sở phun khử khuẩn tại nơi ở tạm của người dân vùng lũ

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Lai Châu cho biết: "Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị khảo sát, đánh giá các ảnh hưởng tác động môi trường ở khu vực vùng lũ và vùng lân cận; xử lý khử khuẩn môi trường. Đặc biệt quan tâm tới công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực xảy ra lũ, nhất là nguồn nước sinh hoạt và nước uống. Và bên cạnh đó thực hiện theo dõi, xử lý đảm bảo sức khỏe cho người dân ở khu vực vùng lũ; đặc biệt là triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh có năng năng xảy ra ở khu vực vùng lũ".

Lực lượng y tế cơ sở vượt lũ về các bản ở Mường Than

Tại xã Mường Than, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cấp 9.000 viên Aquatabs và 2 bình phun hóa chất cho trạm y tế xã xử lý nguồn nước, khử khuẩn môi trường. Riêng bản Chít, 138 hộ dân được cấp hơn 4.100 viên khử khuẩn nước. Khoảng 35 kg Cloramin B được sử dụng tại các trường học, nơi bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân và các trạm y tế.

Các lực lượng chức năng địa phương đang tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng

Ngành y tế cũng tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm liên quan đến nguồn nước ô nhiễm; hướng dẫn người dân sử dụng nước sạch, ăn chín, uống sôi, thu gom rác thải, xử lý xác động vật và khơi thông cống rãnh. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra các điểm lưu trú tạm thời, giám sát chất lượng lương thực, thực phẩm, suất ăn và nước uống được hỗ trợ, không để thực phẩm hư hỏng, hết hạn sử dụng đến tay người dân.

Các tổ chức, cá nhân hảo tâm đang hướng về vùng lũ Mường Than bằng nhiều chuyến hàng cứu trợ

Cùng với chăm lo sức khỏe, những nguồn lực nghĩa tình cũng đang được chuyển nhanh đến vùng lũ. Tính đến hết ngày 21/7, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống MTTQ các cấp hơn 11 tỷ đồng. Riêng MTTQ xã Mường Than tiếp nhận hơn 2,8 tỷ đồng. Hàng chục tấn gạo, hơn 1.600 thùng mì tôm, hơn 1.100 thùng nước uống, gần 540 thùng sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm, thuốc thiết yếu, vật tư y tế đã được chuyển đến người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Hàng chục tấn gạo, nhu yếu ấm sẽ chia sẻ bớt khó khăn với người dân lúc hoạn nạn

Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, cho biết: "Ngoài nguồn lực của tỉnh, Đảng ủy xã Mường Than đã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể làm đầu mối để tiếp nhận các nội dung ủng hộ, các món quà vật chất của các tổ chức, cá nhân. Chính quyền xã sẽ tổng hợp đầy đủ các phần quà ủng hộ về vật chất để phân bổ về cho các hộ, đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các hộ gia đình trong thời gian tới".

Những xuất cơm 0 đồng đang làm ấm lòng người dân vùng lũ

Trận lũ quét đã làm 7 người chết, 1 người mất tích, 8 người bị thương; khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, gần 300 ha lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp. Tổng thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng. Gần 850 người dân tại các khu vực Đội 11, bản Chít, Sắp Ngụa, Nậm Sáng và Noong Thăng đã được sơ tán đến các điểm trường, nhà văn hóa tại xã Pắc Ta. Tại đây, những bếp ăn tập thể đỏ lửa, bảo đảm bữa ăn, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân.

Sự sẻ chia của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đang làm ấm lòng người dân vùng lũ

Trước những mất mát lớn do thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho tỉnh Lai Châu, phục vụ các nhiệm vụ cấp bách, trong đó có di dân, xây dựng khu tái định cư cho các hộ mất, hư hỏng nhà cửa hoặc ở khu vực nguy hiểm.

Giữa những ngổn ngang sau lũ, từ những viên thuốc khử khuẩn nguồn nước, những suất ăn nóng hổi đến từng bao gạo, thùng nước được trao tận tay người dân. Sự chủ động của chính quyền, ngành y tế và sự chung tay của cộng đồng đang góp thêm điểm tựa để người dân vùng lũ Mường Than vượt qua mất mát, từng bước ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.