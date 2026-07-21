Phó Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại Mường Than, Lai Châu

Sáng nay (21/7), đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét; thăm hỏi, động viên người dân tại khu vực sơ tán; thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đứt bữa, khẩn trương hoàn thành nhà tái định cư trước Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, công tác lên kịch bản ứng phó thiên tai thời gian tới phải thực chất và quyết đoán như mệnh lệnh tác chiến.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành và các lực lượng tại địa phương thị sát, kiểm tra tại tâm lũ Đội 11, xã Mường Than.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ sạt lở tại xã Mường Than và đến thăm các hộ dân đang được bố trí sơ tán, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những mất mát về người và tài sản do lũ quét gây ra; đồng thời mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động biên gia đình có 3 người thiệt mạng.

Báo cáo nhanh tại hiện trường, UBND tỉnh Lai Châu cho biết, trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng 17/7 đã để lại hậu quả tàn khốc. Riêng tại xã Mường Than đã có 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích. Bùn đá từ dãy Hoàng Liên Sơn sạt xuống làm xóa sổ hoàn toàn 24 ngôi nhà, chia cắt nhiều điểm trên Quốc lộ 32 và 279, vùi lấp diện tích lớn hoa màu. Thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng. Tỉnh Lai Châu đã kịp thời huy động lực lượng vũ trang sơ tán khẩn cấp hàng ngàn người dân đến nơi an toàn.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, khôi phục điện, nước, thông tin liên lạc, đồng thời rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời, không để người dân quay trở lại những nơi chưa bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo về các nhiệm vụ cấp bách trước mắt để người dân không phải sống cảnh "màn trời chiếu đất", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng quân đội và đặt ra thời hạn hoàn thành cho việc tái thiết.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên, tặng quà các gia đình thiệt hại lớn về người và tài sản tại vũng lũ xã Mường Than.

“Nếu cần thiết thì đưa lực lượng hậu cần của khu vực xuống, nấu cơm cho dân ăn 3 bữa đến khi nào dân trở về. Tuyệt đối không được để người dân đói khát, chỗ ở không đảm bảo, sống cảnh “màn trời chiếu đất”. Phải nhanh chóng xây lại 24 ngôi nhà bị sập đổ, nhưng phải bảo đảm chất lượng, cố gắng trong vòng 30 ngày sẽ hoàn thành để bàn giao cho người dân về ở ổn định trước Quốc khánh 2/9”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.

Cùng với tái thiết chỗ ở, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành y tế xử lý ngay vấn đề vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh bùng phát sau lũ. Ngành giao thông dồn lực thông tuyến các điểm sạt lở xung yếu.

Trước mắt, Trung ương quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng để Lai Châu giải quyết khó khăn. Về chiến lược lâu dài, địa phương có kế hoạch di dời khoảng 200 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ.

Cùng với công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích, các lực lượng cứu hộ tại địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục nhà của để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khảo sát kỹ lưỡng, đảm bảo nơi ở mới phải an toàn, gắn với sinh kế lâu dài. Đặc biệt là nhìn lại đợt mưa lũ vừa qua, khi việc sơ tán dân đã thực hiện nhưng vẫn xảy ra thương vong thương tâm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng, nòng cốt là quân đội, phải thay đổi tư duy trong xây dựng kịch bản phòng chống thiên tai.

“Sau cuộc họp này, các đồng chí phải rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết, có phương án tác chiến. Khi xảy ra, phải đưa dân đi đâu, đúng giờ là phải di dời mà đến giờ đó dân không đi là cưỡng chế. Chúng ta vì dân, cưỡng chế đến nơi an toàn chứ có bắt dân đi đâu khác đâu. Phải lên phương án, phải làm quyết liệt, chứ còn cứ vận động mà dân vẫn ở lại, như vậy đến lúc xảy ra hậu quả sẽ rất thương tâm”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại vùng lũ xã Mường Than hiện vẫn còn 2 người mất tích.

Đồng tình với đề xuất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng kêu gọi các đoàn thể khẩn trương huy động các nguồn lực xã hội hóa; hỗ trợ ngay các vật dụng sinh hoạt thiết yếu nhất như quần áo, chăn màn, xoong nồi... giúp bà con vùng lũ Mường Than sớm vượt qua đau thương, từng bước ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu và xã Mường Than để nghe báo cáo về tình hình thiệt hại, kết quả triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời xem xét những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân và triển khai khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.