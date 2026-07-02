Lai Châu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ngành, lực lượng vũ trang, các chủ đầu tư dự án xây dựng, thủy điện cùng UBND các xã, phường khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm "chủ động phòng ngừa - dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương, hiệu quả", trong đó đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của người dân lên hàng đầu.

Sự chủ động của chính quyền, cơ quan chức năng và người dân sẽ làm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra

Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân; rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Đồng thời, huy động lực lượng xung kích khơi thông dòng chảy, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

UBND tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra các công trình trọng điểm, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, các tuyến giao thông xung yếu, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du; bố trí lực lượng kiểm soát tại các vị trí ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Các đơn vị liên quan phải duy trì nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; thường xuyên cập nhật tình hình thiên tai, thiệt hại và kết quả ứng phó, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.