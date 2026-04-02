Lái xe và chủ xe bị xử phạt vì điều khiển phương tiện không có phù hiệu

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh tiếp nhận, khai thác và xử lý thông tin vi phạm từ hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe kinh doanh vận tải do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp.

Xe vi phạm

Ngày 1/4/2026, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chuyển thông tin phản ánh vi phạm đối với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-266.05. Theo dữ liệu ghi nhận, phương tiện này vẫn lưu thông trên đường trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu.

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức xác minh, truy vết. Đến 11h55 cùng ngày, tại Km102+300 Quốc lộ 10, phường Thiên Trường, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã dừng, kiểm tra phương tiện nêu trên.

Qua kiểm tra xác định, xe ô tô tải 29H-266.05 đang bị tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng (từ ngày 11/3/2026 đến 11/5/2026) theo quyết định xử phạt của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ. Lái xe là anh H.V.H (sinh năm 1999, trú tại Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Công an tỉnh Ninh Bình lập biên bản xử phạt lái xe vi phạm

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận, xử lý phản ánh vi phạm từ Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe về lỗi điều khiển phương tiện không có phù hiệu; đồng thời xử phạt chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người làm công điều khiển khi không đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc xử lý vi phạm thông qua dữ liệu giám sát hành trình và camera góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống dữ liệu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.