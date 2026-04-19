Lâm Đồng đầu tư 48 tỷ đồng ngăn bùn, rác cho hồ Xuân Hương

Các hạng mục chính của dự án, gồm: nạo vét lòng hồ diện tích khoảng 1ha với độ sâu trung bình 2,4m; xây dựng bờ kè dài hơn 500m bao quanh; làm đường ven hồ dài 400 m; lắp đặt hệ thống thoát nước, lan can và chiếu sáng. Ngoài ra, dự án còn thực hiện kiên cố hóa đoạn suối dài hơn 770m nhằm tăng khả năng thoát nước và bảo vệ hạ tầng khu vực.

Một góc hồ lắng số 2 sau trận mưa lớn vào tháng 8/2025.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt. Công trình thuộc nhóm C, cấp IV lĩnh vực thủy lợi.

Mục tiêu của dự án nhằm cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ lắng số 2, tăng khả năng chứa bùn cát, góp phần điều tiết dòng chảy, giảm nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du, đồng thời cải thiện chất lượng môi trường nước cho hồ Xuân Hương.

Vẻ đẹp bình yên hồ Xuân Hương- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lần gần đây nhất, năm 2010, Hồ Xuân Hương đã được nạo vét - chỉnh trang quy mô lớn. Chính quyền địa phương đã xả cạn hồ, nạo vét khoảng 315.000 mét khối bùn và xây lại bờ kè và Cầu Ông Đạo.

Dự án nạo vét-cải tạo lần này kỳ vọng xử lý tốt hơn tình trạng ô nhiễm, góp phần nâng cấp cảnh quan, tạo điểm nhấn phục vụ sinh hoạt của người dân và phát triển du lịch tại Đà Lạt.