Lâm Đồng đầu tư 48 tỷ đồng ngăn bùn, rác cho hồ Xuân Hương

Chủ Nhật, 16:31, 19/04/2026
VOV.VN - Dự án nạo vét, xây bờ kè hồ lắng số 2 nhằm ngăn bùn, rác cho hồ Xuân Hương vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt với tổng vốn đầu tư khoảng 48 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dự kiến triển khai từ năm 2026 - 2028.

Các hạng mục chính của dự án, gồm: nạo vét lòng hồ diện tích khoảng 1ha với độ sâu trung bình 2,4m; xây dựng bờ kè dài hơn 500m bao quanh; làm đường ven hồ dài 400 m; lắp đặt hệ thống thoát nước, lan can và chiếu sáng. Ngoài ra, dự án còn thực hiện kiên cố hóa đoạn suối dài hơn 770m nhằm tăng khả năng thoát nước và bảo vệ hạ tầng khu vực.

lam Dong dau tu 48 ty dong ngan bun, rac cho ho xuan huong hinh anh 1
Một góc hồ lắng số 2 sau trận mưa lớn vào tháng 8/2025.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt. Công trình thuộc nhóm C, cấp IV lĩnh vực thủy lợi.

Mục tiêu của dự án nhằm cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ lắng số 2, tăng khả năng chứa bùn cát, góp phần điều tiết dòng chảy, giảm nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du, đồng thời cải thiện chất lượng môi trường nước cho hồ Xuân Hương.

lam Dong dau tu 48 ty dong ngan bun, rac cho ho xuan huong hinh anh 2
Vẻ đẹp bình yên hồ Xuân Hương- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lần gần đây nhất, năm 2010, Hồ Xuân Hương đã được nạo vét - chỉnh trang quy mô lớn. Chính quyền địa phương đã xả cạn hồ, nạo vét khoảng 315.000 mét khối bùn và xây lại bờ kè và Cầu Ông Đạo. 

Dự án nạo vét-cải tạo lần này kỳ vọng xử lý tốt hơn tình trạng ô nhiễm, góp phần nâng cấp cảnh quan, tạo điểm nhấn phục vụ sinh hoạt của người dân và phát triển du lịch tại Đà Lạt.

Khoa Điềm/VOV - Tây Nguyên
Tin liên quan

Tập trung nạo vét hồ Yên Sở, Hà Nội tăng khả năng chống ngập trước mùa mưa bão
VOV.VN - Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão 2026, Xí nghiệp Thi công cơ giới - xây lắp đang tập trung cao độ nạo vét hồ điều hòa số 1 Yên Sở. Trên diện tích hơn 140.000 m², các công nhân phải vượt qua khó khăn về rác thải, bùn lầy để khơi thông dòng chảy, nâng cao dung tích chứa nước.

Công nhân bì bõm lội bùn nạo vét sông, hồ chống ngập úng nội đô Hà Nội
VOV.VN - Hà Nội đang triển khai các dự án chống ngập khẩn cấp, trong đó nạo vét hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch nhằm tăng khả năng trữ và thoát nước. Đồng thời, thành phố nạo vét hồ Yên Sở để nâng dung tích hồ chứa, giảm nguy cơ ngập úng nội đô trong mùa mưa.

Lâm Đồng ra "tối hậu thư" cho dự án nạo vét thông luồng cửa biển La Gi
VOV.VN - Trong những ngày qua, tại khu vực cảng cá La Gi, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) liên tục xảy ra vụ việc tàu cá bị chìm, trong đó có vụ làm chết lao động trên tàu cá.

