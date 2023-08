Lâm Đồng đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh

Theo tờ trình, anh Phạm Ngọc Anh, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân, vừa xuất ngũ vào tháng 6/2023 (sinh năm 2000, quê quán thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; nơi ở trước khi mất tại huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), đã có hành động dũng cảm quên mình trong lúc hỗ trợ cứu tài sản của nhà nước, nhân dân khi sạt lở đèo Bảo Lộc, thuộc địa bàn thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài làm sạt lở nhiều điểm trên đèo Bảo Lộc, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Trưa 30/7, khi đi ngang qua khu vực đèo Bảo Lộc thì thấy các chiến sĩ CSGT đang dọn dẹp, di chuyển đất, đá bị sạt lở trên đường nhằm bảo đảm phương tiện được lưu thông an toàn, anh Phạm Ngọc Anh đã dừng xe tham gia cùng. Tiếp đó, được tin chốt CSGT đèo Bảo Lộc có dấu hiệu sạt lở bờ taluy phía sau, Phạm Ngọc Anh đã đề nghị được cùng cán bộ, chiến sĩ CSGT quay về chốt để cùng di dời phương tiện, trang thiết bị của đơn vị và nhân dân đến nơi an toàn. Trong lúc di dời thiết bị, phương tiện, bất ngờ lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp anh Phạm Ngọc Anh cùng 3 chiến sĩ CSGT khiến cả 4 người bị tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc khiến anh Phạm Ngọc Anh và 3 chiến sĩ CSGT tử vong do bị vùi lấp.

Ghi nhận sự hy sinh anh dũng của 3 chiến sĩ CSGT gồm: Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” công nhận liệt sĩ đối với họ.

Tờ trình của UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Phạm Ngọc Anh.

Sự hy sinh dũng cảm, quên mình của anh Phạm Ngọc Anh để cứu tài sản cho nhân dân được lực lượng công an, nhân dân cảm phục và ghi nhận.

Ngày 1/8, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm viếng, chia buồn và trích 50 triệu đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội trao cho thân nhân anh Phạm Ngọc Anh để hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về quê an táng.