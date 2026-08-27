Lâm Đồng hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho học sinh 4 trường THPT chuyên

Theo đó các em học sinh 4 trường THPT chuyên có nhà ở cách trường từ 15km trở lên sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt của tỉnh Lâm Đồng.

Trường THPT chuyên Thăng Long ở phường Xuân Hương- Đà Lạt, một trong 4 trường THPT chuyên của tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, đối với học sinh trường chuyên ở nội trú tại trường được miễn hoàn toàn tiền chỗ ở, tiền điện, tiền nước; đồng thời nhận hỗ trợ tiền ăn 936.000 đồng mỗi tháng.

Đối với trường hợp nhà trường chưa bố trí được chỗ ở nội trú, ngoài tiền ăn, các em sẽ được hỗ trợ thêm 360.000 đồng mỗi tháng tiền thuê nhà.

Chính sách này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua bởi Nghị quyết số 30 ngày 30/6/2026, quy định chế độ chính sách đối với học sinh trường THPT chuyên, chuyên gia, cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng và đạt giải tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chính sách kịp thời này của tỉnh Lâm Đồng được áp dụng từ năm học mới 2026- 2027 không chỉ giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, mà còn tạo động lực giúp các em học sinh xa nhà yên tâm học tập tại 4 trường chuyên của tỉnh, gồm: THPT chuyên Bảo Lộc, THPT chuyên Thăng Long, THPT chuyên Trần Hưng Đạo và THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh.