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Lâm Đồng đánh giá thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông

Thứ Sáu, 15:04, 10/07/2026
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VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đang triển khai khảo sát, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông năm học 2025-2026. Từ kết quả bước đầu ngành giáo dục địa phương sẽ đánh giá mức độ phù hợp, khả thi.

Việc khảo sát được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng thực hiện đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh tại 45 trường phổ thông được lựa chọn thí điểm nội dung giáo dục AI trên địa bàn tỉnh. Các trường thuộc nhiều cấp học, từ Tiểu học, THCS, THPT đến trường phổ thông nhiều cấp học, phân bố tại nhiều địa phương, như: Đà Lạt, Bảo Lộc, Gia Nghĩa, Phan Thiết, La Gi, Tánh Linh, Đơn Dương, Cát Tiên, Đạ Huoai, Tuy Đức...

Nội dung khảo sát tập trung đánh giá công tác chỉ đạo, điều kiện tổ chức, hiệu quả bước đầu của việc đưa AI vào nhà trường; đồng thời ghi nhận ý kiến về tính phù hợp, khả thi của khung nội dung thí điểm.

Đối với cán bộ quản lý, khảo sát tập trung vào công tác chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện triển khai, tổ chức giáo dục AI an toàn, có trách nhiệm và đánh giá hiệu quả thực hiện. Đối với giáo viên, nội dung khảo sát hướng đến việc đánh giá nhận thức, năng lực, mức độ sẵn sàng triển khai giảng dạy AI, những thuận lợi, khó khăn cũng như các đề xuất nhằm hoàn thiện việc tổ chức dạy học.

Với học sinh, khảo sát đánh giá mức độ tiếp cận, hiểu biết về AI, kiến thức, kỹ năng, thái độ sử dụng AI cũng như nhu cầu hỗ trợ trong quá trình học tập và ứng dụng công nghệ.

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Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học sinh học tập, sáng tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các trường thực hiện khảo sát đúng đối tượng, bảo đảm khách quan, trung thực, đầy đủ dữ liệu. UBND các xã, phường có trường tham gia thí điểm phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành khảo sát 100% đối tượng theo hướng dẫn.

Một trong những nội dung trọng tâm là đánh giá việc sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm, trong đó chú trọng đạo đức AI, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trung thực học thuật, sử dụng AI đúng mục đích, tránh phụ thuộc vào công cụ số và phát huy AI như một phương tiện hỗ trợ học tập, sáng tạo.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, kết quả khảo sát sẽ là cơ sở thực tiễn để đánh giá hiệu quả mô hình thí điểm, tiếp tục hoàn thiện nội dung giáo dục AI trong trường phổ thông, góp phần nâng cao năng lực số, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng của học sinh trước yêu cầu chuyển đổi số.

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Sôi động tranh tài tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc tại Lâm Đồng

VOV.VN - Tại tỉnh Lâm Đồng hơn 2.200 vận động viên là học sinh phổ thông 30/34 tỉnh, thành phố trong cả nước đang tranh tài tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026. Không chỉ là cuộc đua thành tích, giải đấu còn là ngày hội lớn của thể thao học đường lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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