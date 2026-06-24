Lâm Đồng mời 1.000 người chỉ có 200 người đến khám sức khoẻ miễn phí

Tính đến ngày 24/6, toàn ngành y tế tỉnh Lâm Đồng mới khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí được cho hơn 545.000 người dân đạt khoảng 14% kế hoạch đề ra. Với tiến độ này Lâm Đồng khó hoàn thành mục tiêu đến hết tháng 6 sẽ hoàn thành khám sức khoẻ cho 50% dân số.

Bác sĩ siêu âm khám sàng lọc cho một công nhân lao động.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tổng lực đẩy nhanh việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ người dân đi khám sức khoẻ.

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Các xã hiện nay việc triển khai mời người dân đi khám tại các Trung tâm y tế và các Bệnh viện thì còn hạn chế. Một ngày trung bình mời 1.000 người thì được khoảng 200 người đi khám, tỷ lệ này thấp. Ngành cũng đang phối hợp với UBND xã, phường tiếp tục đôn đốc, tuyên truyền để đẩy mạnh tỷ lệ người dân đi khám sức khoẻ tại các Trung tâm y tế”.