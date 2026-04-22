Làm rõ thông tin một số trạm y tế ở Lâm Đồng chưa cấp phát thuốc cho dân

Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND các xã trên báo cáo làm rõ công tác khám, chữa bệnh (trong đó có khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế) tại trạm y tế từ lúc chuyển giao trạm y tế về xã quản lý (thời điểm sáp nhập) đến thời điểm hiện tại.

Cùng với đó là công tác cấp phát thuốc bảo hiểm y tế cho người dân và trạm y tế xã đã thực hiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa (nếu chưa nêu rõ lý do). Đồng thời nêu rõ khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị (nếu có).

Trụ sở Trạm Y tế Phan Dũng, xã Liên Hương (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin phản ánh của người dân về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với nội dung “trạm y tế xã không khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc bảo hiểm y tế cho người dân...”

Cụ thể, một số trạm y tế ở vùng nông thôn chưa cấp phát thuốc cho người dân, tình trạng này đã kéo dài từ lúc tháng 10/2025 đến nay. Trong khi đó, những người bận công việc, những người già yếu không thể đi khám bệnh ở những chỗ xa chỉ mong đi khám bệnh ở chỗ gần nhất…