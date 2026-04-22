Làm rõ thông tin một số trạm y tế ở Lâm Đồng chưa cấp phát thuốc cho dân
VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản khẩn đề nghị UBND các xã: Tuy Phong, Liên Hương, Phan Rí Cửa và Vĩnh Hảo (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) báo cáo làm rõ nội dung phản ánh của người dân về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND các xã trên báo cáo làm rõ công tác khám, chữa bệnh (trong đó có khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế) tại trạm y tế từ lúc chuyển giao trạm y tế về xã quản lý (thời điểm sáp nhập) đến thời điểm hiện tại.
Cùng với đó là công tác cấp phát thuốc bảo hiểm y tế cho người dân và trạm y tế xã đã thực hiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa (nếu chưa nêu rõ lý do). Đồng thời nêu rõ khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị (nếu có).
Trước đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin phản ánh của người dân về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với nội dung “trạm y tế xã không khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc bảo hiểm y tế cho người dân...”
Cụ thể, một số trạm y tế ở vùng nông thôn chưa cấp phát thuốc cho người dân, tình trạng này đã kéo dài từ lúc tháng 10/2025 đến nay. Trong khi đó, những người bận công việc, những người già yếu không thể đi khám bệnh ở những chỗ xa chỉ mong đi khám bệnh ở chỗ gần nhất…