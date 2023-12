Lâm Đồng phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy

Trước diễn biến phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên QL20, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch, huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý. Từ sau lễ ra quân ngày 15/11 đến nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát gần 40.000 lượt phương tiện tham qua gia thông, trong đó có gần 11.000 xe tải, hơn 5.600 xe khách và gần 14.000 ô tô… Qua đó, phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hơn 1.500 trường hợp, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, phát hiện gần 50 lái xe dương tính với ma túy.

Chưa đầy 2 tuần, công an Lâm Đồng đã xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm

Theo thượng tá Cù Tuấn Nghĩa, Phó trưởng Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ cũng luôn được các cán bộ, chiến sỹ, các tổ công tác tích cực triển khai.

“Chúng tôi tăng cường xử lý về tốc độ, về kiểm soát các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhằm đảo bảo an toàn cho các phương tiện. Đặc biệt, đối với các đoạn đường đèo dốc, quanh co nguy hiểm, các đoạn có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông thì chúng tôi tăng cường xử lý phạt nguội”, Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa cho hay.