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Lâm Đồng: Sạt lở, thông ngã đổ gây ách tắc tỉnh lộ 722

Thứ Hai, 17:14, 21/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến ta luy dương trên tỉnh lộ 722, đoạn qua phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sạt lở kéo theo nhiều cây thông bật gốc đổ chắn ngang đường gây ách tắc giao thông.

Để khôi phục giao thông, các lực lượng, gồm Tổ CSGT số 1- Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, phản ứng nhanh phường Lang Biang - Đà Lạt và Điện lực Lâm Đồng đã sử dụng cưa máy cưa hạ, di dời cây thông bị ngã đổ giải phóng mặt đường. đồng thời dựng, chôn lại trụ điện bị ngã đổ do sạt lở đất.

lam Dong sat lo, thong nga do gay ach tac tinh lo 722 hinh anh 1
Sạt lở khiến nhiều cây thông bị ngã đổ chắn ngang đường.

Đến đầu giờ chiều các phương tiện đã được lưu thông trở lại qua điểm ách tắc.  

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Thông ngã đổ và đường dây điện cũng bị ảnh hưởng gây nguy hiểm cho người qua lại.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, du khách cần hết sức cẩn trọng khi lưu thông qua 2 điểm sạt lở trên tỉnh lộ 722, đoạn qua phường Lang Biang - Đà Lạt nói riêng và toàn tuyến tỉnh lộ 722 nói chung. Tuyến đường này đi qua nhiều khu vực rừng thông, có nhiều cây sát bên đường có nguy cơ ngã đổ.

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Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cảnh báo cần hết sức thận trọng khi lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 722.

Cùng với đó trên tuyến tỉnh lộ 722, trục đường kết nối trực tiếp khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng) với Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng có rất nhiều điểm tiềm ẩn nguy sạt lở ta luy dương, đặc biệt đoạn mới hoàn thành đưa vào sử dụng qua khu vực Đam Rông.

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Lâm Đồng: Tỉnh lộ 722 mới thông xe đã lo sạt lở

VOV.VN - Sau gần 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái taluy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, xói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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VOV.VN - Sau gần 2 tháng thông xe, tỉnh lộ ĐT722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt - Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái taluy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, xói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão.

Cận cảnh sạt lở trên tuyến tỉnh lộ ĐT722 nối Lâm Đồng - Đắk Lắk

Cận cảnh sạt lở trên tuyến tỉnh lộ ĐT722 nối Lâm Đồng - Đắk Lắk

VOV.VN - Sau gần 2 tháng thông xe, tỉnh lộ ĐT722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt - Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái taluy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, xói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão.

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