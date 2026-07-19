Lâm Đồng xác định công trình cấp thiết phục vụ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Kết quả rà soát thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cho thấy, tỉnh Lâm Đồng xác định nhu cầu cấp thiết đầu tư 55 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung với tổng kinh phí gần 245 tỷ đồng; 19 công trình điện, gồm 16 công trình điện lưới và 3 công trình điện chiếu sáng, với tổng vốn gần 79 tỷ đồng.

Tỉnh Lâm Đồng ưu tiên đầu tư các dự án nước sạch nông thôn vùng dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, tỉnh đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 35 hộ có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí 1,75 tỷ đồng. Tổng nhu cầu vốn thực hiện các công trình cấp thiết hơn 325 tỷ đồng, toàn bộ là vốn đầu tư phát triển.

Lâm Đồng xác định ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai các công trình tại 218 thôn đặc biệt khó khăn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các dự án điện giúp vùng sâu Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng bừng sáng khi đêm về.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng lý giải việc tỉnh ưu tiên đầu tư tới 55 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở vùng dân tộc thiểu số. nước sinh hoạt vùng nào cũng khó khăn.

"Hiện nay cơ bản người dân dùng giếng khoan, giếng của sông suối chưa lọc không đủ chuẩn nước sạch. Khác với đô thị là dân cư của chúng ta không ở tập trung một chỗ mà tập trung theo bản làng. Nếu đầu tư một nhà máy nước thì chi phí dẫn đường ống dẫn từ làng này qua làng kia sẽ rất là cao. Cho nên hiệu quả cao nhất vẫn là đầu tư nước sinh hoạt tập trung theo cụm, theo bản là rẻ và cơ chế để quản lý sau đầu tư đảm bảo rằng nước không bị xài lãng phí, có người quản lý đảm bảo sau đầu tư mang hiệu quả tốt hơn", ông Nguyễn Ngọc Phúc cho hay.