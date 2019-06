Lâm Đồng xử phạt hơn 19 tỷ đồng vi phạm giao thông

Nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, 6 tháng đầu năm nay đã ghi nhận những đổi thay tích cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng điều tiết an toàn giao thông tại các tuyến phố

6 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông ở Lâm Đồng giảm rõ rệt trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể tai nạn giao thông giảm 17 vụ, giảm 19 người bị thương, giảm 5 vụ tai nạn nghiêm trọng so cùng kỳ 2018.



Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng đánh giá, đây là kết quả của nhiều biện pháp quyết liệt được tỉnh triển khai, trong đó có việc tăng cường tuần tra, xử lý của lực lượng chức năng. Trong 6 tháng qua, riêng cảnh sát giao thông Lâm Đồng đã xử lý gần 26.800 trường hợp, với gần 2.700 lượt phương tiện bị tạm giữ, 1.200 trường hợp bị tước giấy phép lái xe; xử phạt chuyển kho bạc Nhà nước 19,4 tỷ đồng.

Theo ông Phạm S-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, nguy cơ mất an toàn giao thông ở tỉnh vẫn còn cao, khi vẫn còn nhiều điểm đen tai nạn trên các tuyến quốc lộ, nhất là quốc lộ 20. Chính vì vậy, việc xử lý các điểm đen này sẽ được tỉnh tập trung thực hiện trong thời gian tới, tiếp tục nâng cao an toàn giao thông tại địa phương.

"Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh tập trung chỉ đạo sà soát tất cả các điểm đen về an toàn giao thông, khắc phục những điểm ngập úng, tìm các giải pháp để chống ùn tắc trước mắt và lâu dài. Những đoạn đường chưa đảm bảo an toàn mà thuộc về thẩm quyền Tổng cục đường bộ tỉnh sẽ kiến nghị lắp các biển hiệu"./.