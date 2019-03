Làm gì để nâng cao ý thức cá nhân trong đảm bảo an ninh mạng?

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, bảo vệ an ninh mạng ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng không gian mạng thực sự lành mạnh và an toàn. Để đảm bảo an ninh mạng, cần phát huy sức mạnh tổng hợp và đồng bộ của các lực lượng, trong đó mỗi cá nhân có vai trò hết sức quan trọng.

Cá nhân đóng vai trò quan trọng để đảm bảo an ninh mạng.

Nhận thức về nguy cơ



Không gian mạng ngày nay trở thành một không gian xã hội mới, nơi con người có thể thực hiện các hành vi giao tiếp, sáng tạo, lao động, sản xuất, tiêu dùng, học tập và vui chơi giải trí, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, không gian mạng đang tạo ra các nguy cơ và thách thức đối với an ninh quốc gia, an ninh con người và trật tự an toàn xã hội.

Các thế lực thù địch lợi dụng Internet và mạng xã hội để xuyên tạc cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng; lôi kéo, kích động các phần tử bất mãn, tập hợp lực lượng, thành lập các tổ chức chống đối; phát tán tài liệu, kêu gọi tuần hành, biểu tình, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngay Luật An ninh mạng của Nhà nước ta khi ban hành cũng bị một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí xuyên tạc, phản đối, phủ nhận.

Không những thế, không gian mạng còn có thể bị lợi dụng gây nên những thiệt hại về tài sản, tinh thần, sức khỏe, thậm chí cả tính mạng con người. Thời gian qua, không ít những vụ lừa đảo qua mạng, những người đăng tải những lời nhận xét, bình luận, chia sẻ, thậm chí tự dựng lên những câu chuyện, Clips sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân khác.

Chẳng hạn, một phụ nữ ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đăng tin sai sự thật về bệnh heo nhiễm sán; một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới nghìn tỷ đồng; một phụ nữ ở thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình bị lừa đảo qua mạng xã hội mất gần hai tỷ đồng; và rất nhiều vụ giả danh công an điều tra chuyên án tội phạm để lừa tiền.

Mạng xã hội còn bị lợi dụng để mua bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em. Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 1.000 người là nạn nhân của mua bán người. Thậm chí, những trò chơi trên mạng, nếu không được kiểm soát cũng gây nguy hiểm đến tính mạng, chẳng hạn như trò chơi “Thử thách Momo” trong thời gian gần đây.

Ngoài ra, không gian mạng có thể bị tin tặc tấn công. Theo một thống kê, năm 2018, hơn 9.300 cuộc tấn công vào mạng Việt Nam, hơn 1,6 triệu lượt máy tính bị mất dữ liệu(5). Các chuyên gia bảo mật cũng đưa ra cảnh báo về xu hướng tấn công mạng bằng mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cũng xuất hiện.

Vì vậy, bảo vệ an ninh mạng càng quan trọng hơn bao giờ hết, đây không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, các cơ quan chức năng, mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân.

Một số giải pháp cần quan tâm

Một là, Mỗi cá nhân cần nghiên cứu, hiểu rõ ý nghĩa, giá trị, nội dung của Luật An ninh mạng, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Theo đó, Luật An ninh mạng nhằm bảo vệ người dùng hợp pháp trên không gian mạng; phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, chống Nhà nước, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, phá rối của các thế lực phản động. Phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả của các đợt tấn công mạng, khủng bố mạng và phòng, chống nguy cơ chiến tranh mạng.

Luật An ninh mạng quy định rõ những hành vi bị cấm như: sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống Nhà nước; tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; xuyên tạc lịch sử...). Những quy định này không xâm phạm đến quyền con người, không cản trở tự do ngôn luận, không tạo rào cản, không cản trở hoạt động bình thường, đúng luật của các tổ chức, cá nhân như những thông tin trên mạng xã hội, blog, web phản động tuyên truyền, xuyên tạc trong thời gian vừa qua. Thực hiện đúng Luật, nghĩa là bảo vệ chính mình, người thân và gia đình, đồng thời, góp phần bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

Hai là, Tự trau dồi kỹ năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn gây nguy cơ mất an ninh mạng, nhất là âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nhận diện được các tổ chức chống đối hoạt động trên không gian mạng như Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời...; các thủ đoạn tạo vỏ bọc “xã hội dân sự”, “diễn đàn dân chủ”... để chống phá; các website giả mạo, các trang mạng có nhiều nội dung thông tin xấu, độc như Dân Làm Báo, Quan Làm Báo…

Mỗi người cần nắm chắc các thủ đoạn tấn công mạng như đánh sập các website; cài gắm vào máy tính cá nhân hoặc lấy tài khoản và mật khẩu; đánh cắp dữ liệu cá nhân (hình ảnh, video); tấn công bằng mã độc (theo tệp đính kèm trong email hoặc ẩn trong quảng cáo Skype); tấn công ẩn danh bằng những phần mềm độc hại (phần mềm diệt virus, các trình duyệt); tấn công qua USB, đĩa CD…

Ba là, Nâng cao ý thức phòng tránh, tự vệ khi tham gia mạng xã hội. Nghiên cứu kỹ trước khi like hoặc chia sẻ các five, các bài viết hoặc các đường link; cảnh giác với trang web lạ (web đen), E-mail chưa rõ danh tính và đường dẫn đáng nghi ngờ; tuyệt đối không a dua, hiếu kỳ, hoặc tham tiền bạc cùng với những lời kích động, xúi giục của các đối tượng xấu. Kịp thời cung cấp thông tin, thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có trách nhiệm.

Sử dụng tốt các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin như bảo vệ tài khoản bằng xác thực mật khẩu 2 lớp; tạo thói quen quét virus; thực hiện sao lưu dự phòng trên ổ cứng ngoài, trên mạng nội bộ hoặc trên các dịch vụ lưu trữ đám mây; kiểm tra lộ lọt thông tin tài khoản cá nhân qua Trung tâm xử lý tấn công mạng Việt Nam. Khi phát hiện bị tấn công mạng, nhanh chóng ngắt kết nối mạng; sử dụng các công cụ giải mã độc; báo cho người có trách nhiệm qua đường dây nóng.

Bốn là, Lãnh đạo, quản lý các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường nắm vững mọi hoạt động và tư tưởng của người dân, có nội dung giáo dục, định hướng, điều chỉnh nhận thức kịp thời; có trách nhiệm trong quản lý thông tin có liên quan, bảo vệ người dùng thuộc phạm vi mình quản lý trên không gian mạng. Các cơ sở giáo dục đưa nội dung giáo dục an ninh mạng vào chương trình dạy học phù hợp với ngành học, cấp học.

Cơ quan chuyên trách an ninh mạng cung cấp đầy đủ thông tin về nguy cơ từ không gian mạng và các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các tin tức giả mạo. Nghiên cứu học tập kinh nghiệm của nước ngoài trong ngăn chặn nạn tin giả (chẳng hạn, Thái Lan trong bầu cử vừa qua đã thành lập phòng Chiến tranh điện tử để ngăn chặn tin giả, tìm kiếm những bài đăng sai sự thật, những bài đăng xúc phạm ứng cử viên, gửi tới mạng xã hội Facebook, yêu cầu gỡ bỏ).

Như vậy, không gian mạng thực sự là một bộ phận quan trọng trong "hệ sinh thái mới", mang đến cho con người những lợi ích không hề nhỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng không gian mạng cũng ẩn chứa những mặt trái tạo nên những nguy cơ mất an ninh mà giới nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách và mỗi cá nhân cần phải sớm quan tâm./.

