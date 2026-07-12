Làm rõ một vụ tử vong nghi nhảy cầu Rạch Miễu 1

Sáng 12/7, Công an phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp nhận được thông tin có 1 tử thi nổi trên sông tại khu vực khu phố Tân Long, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, được người dân đưa về Cầu Tàu 1, thuộc địa phận khu phố Thuận Thạnh, phường Thới Sơn.

Công an phường tiến hành xác định danh tính người tử vong là Thạch Minh H (sinh năm 2008), ngụ ấp Trà Bôn, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long. Các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tử vong này.

Phương tiện nạn nhân bỏ trên cầu Rạch Miễu 1 nghi nhảy xuống cầu tự tử.

Trước đó, ngày 10/7, người dân phường Thới Sơn phát hiện tại đoạn dây văng cầu Rạch Miễu 1 có một xe máy đang đậu trên cầu, bên cạnh có 1 đôi dép, 1 nón bảo hiểm và 1 điện thoại di động. Kiểm tra xung quanh không có người điều khiển xe máy. Qua tra cứu thông tin, cơ quan công an xác định chủ sở hữu xe là ông Thạch Ca N (45 tuổi, ngụ xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cũ - nay là tỉnh Vĩnh Long).

Sau đó, lực lượng công an đã liên hệ ông N, được biết ông đang ở TP.HCM. Chiếc xe máy trên được ông N. giao cho người con của ông tên H, sử dụng. Bước đầu, qua trao đổi thông tin và mô tả các vật dụng để lại, ông N xác nhận đó là tài sản của con mình.