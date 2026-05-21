  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sát hại người tình rồi tạo hiện trường giả nhảy cầu ở Tây Ninh

Thứ Năm, 16:34, 21/05/2026
VOV.VN - Ngày 21/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Vũ Trọng Tuấn (41 tuổi) để điều tra về vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn phường Trảng Bàng.

Sau khi đâm chết người tình tại phòng trọ ở Trảng Bàng, Tuấn bỏ lại xe máy trên cầu, bơi vào bờ nhằm tạo hiện trường giả vụ tự tử để đánh lạc hướng cảnh sát. Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.T.M (37 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) - người đang chung sống như vợ chồng với nghi phạm Vũ Trọng Tuấn (ngụ phường Trảng Bàng).

Vũ Trọng Tuấn đã bị bắt giữ sau khi gây ra vụ án mạng. (Ảnh: HD)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 20/5, giữa Tuấn và chị M xảy ra cự cãi, xô xát. Trong lúc nóng giận, Tuấn dùng hung khí đâm chị M tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng khóa trái cửa phòng trọ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, trên đường bỏ trốn về hướng Gò Dầu, Tuấn đã cố tình để lại chiếc xe máy trên một cây cầu. Nghi phạm tính toán dựng hiện trường giả một vụ nhảy sông tự tử để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau khi nhảy xuống nước, đối tượng lập tức bơi vào bờ và tiếp tục tìm nơi ẩn náu.

Về phần nạn nhân, đến chiều cùng ngày, những người dân sống xung quanh thấy phòng trọ im ắng bất thường nên đến kiểm tra. Khi phá cửa vào bên trong, mọi người tá hỏa phát hiện chị M đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Trảng Bàng đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng lật tẩy màn kịch tự tử của nghi phạm, lần theo dấu vết và bắt giữ thành công Vũ Trọng Tuấn.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Nghi án chồng sát hại vợ cũ: Truy tìm hung thủ, hỗ trợ gia đình nạn nhân
VOV.VN - Chiều nay (12/5), chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị đã có những hỗ trợ ban đầu, giúp gia đình nạn nhân trong vụ nghi án chồng sát hại vợ cũ xảy ra tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú.

Sát hại bạn gái đang mang thai rồi tìm cách xóa dấu vết
VOV.VN - Khanh khai nhận sát hại bạn gái tại phòng trọ rồi bỏ đi, sau đó quay lại mua xăng và dầu hỏa đổ lên thi thể nạn nhân và đồ vật trong phòng nhằm che giấu hành vi.

Nghi án chồng sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn
VOV.VN - Vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị làm một phụ nữ tử vong, nghi phạm được cho là chồng cũ của nạn nhân.

