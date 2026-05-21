Sát hại người tình rồi tạo hiện trường giả nhảy cầu ở Tây Ninh

Sau khi đâm chết người tình tại phòng trọ ở Trảng Bàng, Tuấn bỏ lại xe máy trên cầu, bơi vào bờ nhằm tạo hiện trường giả vụ tự tử để đánh lạc hướng cảnh sát. Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.T.M (37 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) - người đang chung sống như vợ chồng với nghi phạm Vũ Trọng Tuấn (ngụ phường Trảng Bàng).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 20/5, giữa Tuấn và chị M xảy ra cự cãi, xô xát. Trong lúc nóng giận, Tuấn dùng hung khí đâm chị M tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng khóa trái cửa phòng trọ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, trên đường bỏ trốn về hướng Gò Dầu, Tuấn đã cố tình để lại chiếc xe máy trên một cây cầu. Nghi phạm tính toán dựng hiện trường giả một vụ nhảy sông tự tử để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau khi nhảy xuống nước, đối tượng lập tức bơi vào bờ và tiếp tục tìm nơi ẩn náu.

Về phần nạn nhân, đến chiều cùng ngày, những người dân sống xung quanh thấy phòng trọ im ắng bất thường nên đến kiểm tra. Khi phá cửa vào bên trong, mọi người tá hỏa phát hiện chị M đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Trảng Bàng đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng lật tẩy màn kịch tự tử của nghi phạm, lần theo dấu vết và bắt giữ thành công Vũ Trọng Tuấn.