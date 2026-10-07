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Làm rõ vụ nữ sinh lớp 10 ở Đắk Lắk đánh bạn, bắt quỳ gối rồi dí thuốc lá vào mặt

Thứ Tư, 14:36, 07/10/2026
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VOV.VN - Một nữ sinh lớp 10 ở Đắk Lắk bị bạn túm tóc, đánh và bắt quỳ gối; người đánh còn hút thuốc, dí điếu thuốc sát mặt bạn.

Ngày 7/10, ông Lê Văn Hào, Hiệu trưởng Trường THPT Cư Mgar (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), cho biết nhà trường phối hợp Công an xã Quảng Phú xử lý vụ việc 2 nữ sinh đánh nhau.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo trắng túm tóc, đánh một nữ sinh mặc đồng phục trường đang quỳ gối. Trong lúc xảy ra sự việc, nữ sinh áo trắng còn hút thuốc và đưa điếu thuốc dí sát vào mặt bạn.

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Cảnh nữ sinh bị túm tóc, bắt quỳ gối (ảnh cắt từ clip)

Một số học sinh đứng xung quanh dùng điện thoại quay lại vụ việc nhưng không can ngăn. Theo báo cáo của trường, sự việc xảy ra khoảng 16h25 ngày 5/10, tại một khu nhà trọ trên đường Kim Đồng, xã Quảng Phú.

Nữ sinh H. (học lớp 10A7) được xác định đã đánh nữ sinh T., học cùng lớp. Một số học sinh chứng kiến vụ việc đã quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi nắm thông tin, nhà trường nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên đã phối hợp Công an xã Quảng Phú để xác minh, xử lý.

Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và ban nề nếp yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình; đồng thời mời phụ huynh của 2 nữ sinh lên làm việc.

Dù vụ việc xảy ra ngoài giờ học, tại khu nhà trọ và không thuộc khuôn viên trường, nhà trường cho biết vẫn chủ động vào cuộc để làm rõ, ổn định tình hình.

Phụ huynh các học sinh liên quan đã ký cam kết đảm bảo an toàn để các em tiếp tục đến trường trong thời gian chờ nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ, xử lý. Hiện vụ việc đang được Công an xã Quảng Phú phối hợp với nhà trường xác minh, làm rõ.

Minh Minh/VTC News
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