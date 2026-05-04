Nhóm học sinh lớp 7 dùng thắt lưng đánh bạn lớp 9: Công an Ninh Bình vào cuộc

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/4, cháu Lê Văn Dũng (SN 2010, học sinh lớp 9B, Trường THCS Chuyên Ngoại) bị 8 học sinh lớp 7 là học sinh cùng trường (đều dưới 14 tuổi) dùng thắt lưng dây đánh vào người tại khu vực Khu công nghiệp cầu cảng Yên Lệnh. Nạn nhân bị đau vùng đầu, cổ, vai, trong đó vai trái sưng nề. Sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Duy Tiên đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời cử cán bộ xuống hiện trường nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị chức năng làm việc với Trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự việc được ghi lại lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video

Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã chỉ đạo Công an phường Duy Tiên tiến hành phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức buổi làm việc giữa đại diện nhà trường; phụ huynh của 8 học sinh tham gia đánh cháu Dũng và đại diện gia đình cháu Dũng.

Do 8 học sinh tham gia đánh cháu Dũng đều là người chưa thành niên, chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện để áp dụng biện pháp xử lý hành chính nên việc giải quyết chủ yếu theo hướng giáo dục, răn đe, phối hợp gia đình và nhà trường quản lý theo quy định pháp luật. Quá trình làm việc, 8 cháu học sinh và gia đình các cháu đã nhận rõ hành vi sai phạm của con em mình, trực tiếp xin lỗi gia đình cháu Dũng và cam kết sẽ có trách nhiệm đền bù thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho cháu Dũng.

Đại diện gia đình cháu Dũng cũng nhất trí để các bên tự hòa giải, giải quyết nội bộ, không có yêu cầu, kiến nghị gì khác; Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại cam kết sẽ kiểm điểm, phối hợp giáo dục, không để các cháu tiếp tục xảy ra các vụ việc tương tự.

Quá trình điều tra, giải quyết, UBND phường Duy Tiên đã đến thăm hỏi cháu Dũng, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành liên quan, tổ dân phố có biện pháp gặp gỡ, giải thích để gia đình cháu Dũng và các bên liên quan hiểu rõ các quy định của pháp luật, hiểu rõ bản chất vụ việc và chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại tập trung phối hợp với các gia đình để giải quyết và xử lý nghiêm các học sinh vi phạm theo quy định của ngành giáo dục, không để tái diễn các trường hợp tương tự.

Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo Công an phường tham mưu với Đảng ủy, UBND phường Duy Tiên chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống bạo lực học đường.