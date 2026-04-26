  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Làm việc trên cao: Bất cẩn có thể dẫn tới tai nạn nghiêm trọng

Chủ Nhật, 06:22, 26/04/2026
VOV.VN - Làm việc trên cao không chỉ là câu chuyện của công trường hay thợ chuyên nghiệp. Từ lắp điều hòa, sửa điện đến thay bóng đèn trong gia đình, chỉ một thao tác bất cẩn cũng có thể dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.

Rủi ro những công việc trên cao

Anh Minh Sơn - thợ điện lạnh thường xuyên phải lắp đặt, sửa chữa điều hòa ở những vị trí cao, sát mép tường hay ngoài hành lang. Với anh, chỉ một lần gặp sự cố tuột day bảo hộ khi làm việc cũng đủ để thấy rằng công việc này không cho phép sự chủ quan.

Anh Công Chiến - thợ xây ở Hà Nội lại gắn bó với giàn giáo và các vị trí cao trên công trường. Quá trình làm nghề khiến anh hiểu rõ rủi ro của việc leo trèo, nhất là khi từng chứng kiến những vụ tai nạn ngã cao xảy ra với đồng nghiệp.

Còn anh Quang Huy, thợ sửa điện dân dụng, thường phải trèo thang để kiểm tra đường điện hay sửa các thiết bị trong gia đình. Theo anh, ngay cả những việc tưởng đơn giản cũng có thể trở nên nguy hiểm nếu làm vội hoặc thiếu cẩn trọng.

Việc trên cao luôn tiềm ẩn rủi ro. Sự an toàn chỉ có được khi người làm việc chuẩn bị kỹ lưỡng, thao tác đúng cách và không chủ quan.

Làm việc trên cao: không chỉ tai nạn té ngã

Theo Thạc sỹ Trần Xuân Hoà - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Hà Nội, làm việc trên cao là làm việc từ độ cao 2 mét trở lên; hoặc thấp hơn nhưng bên dưới có yếu tố nguy hiểm; hay làm việc trên mái dốc từ 10 độ trở lên. Điều đó cho thấy, không chỉ công trường hay nhà cao tầng, mà cả những việc như đứng trên thang gấp, trên bàn, mái nhà hay thiết bị máy móc cũng đều cần đặc biệt chú ý an toàn.

lam viec tren cao bat can co the dan toi tai nan nghiem trong hinh anh 1
Thạc sỹ Trần Xuân Hoà - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Hà Nội

Ông Trần Xuân Hoà lưu ý, tai nạn khi làm việc trên cao không chỉ đến từ nguy cơ ngã, mà còn từ việc rơi dụng cụ, trượt chân ở mép sàn, mép mái hoặc mất thăng bằng khi thao tác. Nhiều sự cố xảy ra khi khu vực làm việc thiếu lan can, lưới chắn, điểm neo an toàn, trong khi người lao động lại làm tắt, với ra ngoài hoặc không buộc giữ dụng cụ cẩn thận.

Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan cũng là nguyên nhân phổ biến. Nhiều người cho rằng mình có kinh nghiệm hoặc công việc chỉ diễn ra trong ít phút nên bỏ qua đai an toàn, mũ bảo hộ hay các bước kiểm tra cần thiết. Thực tế cho thấy, không ít tai nạn xảy ra không phải vì thiếu quy định, mà vì người làm việc tự rút ngắn quy trình an toàn.

Muốn giảm thiểu tai nạn phải bắt đầu từ khâu chuẩn bị

Ông Trần Xuân Hoà khuyến cáo, trước khi làm việc trên cao, người lao động cần kiểm tra sức khỏe, đánh giá mặt bằng làm việc và bảo đảm khu vực thao tác có đủ lan can, điểm neo cùng các điều kiện an toàn cần thiết. Nếu chưa bảo đảm, cần bổ sung biện pháp bảo vệ thay vì cố làm cho xong việc.

Cùng với đó, mũ, dây an toàn và các phương tiện bảo hộ phải được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp với vị trí làm việc. Người lao động cũng cần xác định trước các bước thực hiện để chủ động phòng tránh rủi ro.

Nếu không may xảy ra ngã cao, người xung quanh cần nhanh chóng hô hoán, gọi cấp cứu và chỉ sơ cứu khi có kiến thức phù hợp, bởi chấn thương do ngã cao thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến não và cột sống. Với các đơn vị sử dụng lao động, việc chuẩn bị sẵn phương tiện sơ cứu như cáng là rất cần thiết.

Làm việc trên cao không chỉ có ở công trường mà cả trong nhiều việc nhỏ thường ngày. Muốn giảm tai nạn, điều quan trọng vẫn là sự cẩn trọng, tuân thủ quy trình và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu công việc.

Đỗ Hà/VOV2
Tin liên quan

Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây
Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Ngày 23/3, Bệnh xá tại đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây

Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Ngày 23/3, Bệnh xá tại đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng thăm, động viên công nhân trong vụ tai nạn lao động ngành than
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng thăm, động viên công nhân trong vụ tai nạn lao động ngành than

VOV.VN - Chiều 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã đến thăm, động viên các công nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty than Dương Huy - TKV, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng thăm, động viên công nhân trong vụ tai nạn lao động ngành than

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng thăm, động viên công nhân trong vụ tai nạn lao động ngành than

VOV.VN - Chiều 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã đến thăm, động viên các công nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty than Dương Huy - TKV, tỉnh Quảng Ninh.

Bảo hiểm tai nạn lao động làm sao đến được với trên 33 triệu lao động tự do?
Bảo hiểm tai nạn lao động làm sao đến được với trên 33 triệu lao động tự do?

VOV.VN - Từ năm 2025, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện dành cho người lao động không có quan hệ lao động đã chính thức được triển khai. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm bảo vệ hơn 33 triệu lao động phi chính thức - những người đang ngày đêm lao động trong môi trường tiềm ẩn rủi ro mà không có bất kỳ tấm lưới an sinh nào nâng đỡ.

Bảo hiểm tai nạn lao động làm sao đến được với trên 33 triệu lao động tự do?

Bảo hiểm tai nạn lao động làm sao đến được với trên 33 triệu lao động tự do?

VOV.VN - Từ năm 2025, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện dành cho người lao động không có quan hệ lao động đã chính thức được triển khai. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm bảo vệ hơn 33 triệu lao động phi chính thức - những người đang ngày đêm lao động trong môi trường tiềm ẩn rủi ro mà không có bất kỳ tấm lưới an sinh nào nâng đỡ.

