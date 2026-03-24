  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây

Thứ Ba, 17:01, 24/03/2026
VOV.VN - Ngày 23/3, Bệnh xá tại đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Tấn Pha (34 tuổi, quê phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), thợ lặn trên tàu cá BĐ 98291 TS do ông Đặng Dưỡng (cùng quê) làm chủ. Trước đó, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, khi tàu đang hoạt động cách đảo Đá Nam khoảng 4 hải lý về phía Bắc, anh Pha không may bị dây cáp nặng va đập mạnh vào ngực, sau đó ngã đập lưng xuống nền cứng.

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh xá đảo để cấp cứu

Sau tai nạn, bệnh nhân tỉnh táo, không mất ý thức nhưng có biểu hiện choáng nhẹ, tức ngực, đau tăng khi hít sâu và xoay người. Đến 17h15 phút cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây để cấp cứu.

Cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ, hỗ trơn bệnh nhân trong phòng khám

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương ngực, bụng kín, theo dõi chấn thương phần mềm do tai nạn lao động giờ thứ 11. Các y, bác sĩ đã tiến hành điều trị bằng phương pháp bất động, truyền dịch, giảm đau, chống viêm, giãn cơ và theo dõi sát diễn biến toàn trạng. 

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiên lượng ở mức trung bình. Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp tục duy trì theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng xử trí kịp thời nếu có diễn biến bất thường.

Hà Phương/VOV1
Tin liên quan

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
VOV.VN - Ngày 17/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời một ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động
VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa vừa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Lê Văn Dũng (53 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), thợ lặn trên tàu cá QNg 97939-TS.

Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời cứu nạn ngư dân trên tàu cá bị cháy
VOV.VN - Chiều nay (13/3), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu CSB 4040 tổ chức cứu nạn một tàu cá bị cháy khi đang khai thác thủy sản trên vùng biển Tây Nam.

Hải quân Vùng 4 kịp thời cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn
VOV.VN - Sáng 11/3, tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai kéo thành công tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển về cập cảng Ba Ngòi, Phường Cam Linh,tỉnh Khánh Hòa) an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

