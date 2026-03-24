Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây

Bệnh nhân là anh Nguyễn Tấn Pha (34 tuổi, quê phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), thợ lặn trên tàu cá BĐ 98291 TS do ông Đặng Dưỡng (cùng quê) làm chủ. Trước đó, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, khi tàu đang hoạt động cách đảo Đá Nam khoảng 4 hải lý về phía Bắc, anh Pha không may bị dây cáp nặng va đập mạnh vào ngực, sau đó ngã đập lưng xuống nền cứng.

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh xá đảo để cấp cứu

Sau tai nạn, bệnh nhân tỉnh táo, không mất ý thức nhưng có biểu hiện choáng nhẹ, tức ngực, đau tăng khi hít sâu và xoay người. Đến 17h15 phút cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây để cấp cứu.

Cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ, hỗ trơn bệnh nhân trong phòng khám

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương ngực, bụng kín, theo dõi chấn thương phần mềm do tai nạn lao động giờ thứ 11. Các y, bác sĩ đã tiến hành điều trị bằng phương pháp bất động, truyền dịch, giảm đau, chống viêm, giãn cơ và theo dõi sát diễn biến toàn trạng.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiên lượng ở mức trung bình. Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp tục duy trì theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng xử trí kịp thời nếu có diễn biến bất thường.