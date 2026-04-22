Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, 92 nữ pháo binh đất Thủ Dầu Một cùng tề tựu

Thứ Tư, 17:44, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một cuộc gặp gỡ đầy xúc động diễn ra tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM vào ngày 22/4. Lần đầu tiên, các nữ chiến sĩ thuộc 5 đội nữ pháo binh tỉnh Thủ Dầu Một thời kháng chiến chống Mỹ đã cùng tề tựu trong buổi họp mặt.

Đến dự và chia sẻ niềm vui với các nữ pháo binh có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng tại buổi họp mặt

Đây là sự kiện đặc biệt do Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM phối hợp tổ chức. 92 gương mặt hiện diện tại hội trường là những "đóa hoa thép" đến từ các đơn vị: Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bến Cát, Thuận An và Châu Thành (các huyện thuộc tỉnh Thủ Dầu Một xưa).

Trong khói lửa chiến tranh ác liệt, những người con gái tuổi đôi mươi ấy đã gác lại thanh xuân, trực tiếp cầm súng, bám trụ trận địa để lập nên những chiến công vang dội, góp phần viết nên trang sử vàng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đi lại khó khăn, nhưng các cô vẫn muốn đến để gặp mặt lại đồng chí, đồng đội 

Khác với những lần họp mặt riêng lẻ trước đây, đây là lần đầu tiên cả 5 đội pháo binh cùng hội ngộ chung dưới một mái nhà. Những mái đầu nay đã bạc, những đôi tay đã run, nhưng khi nhắc về thời "ăn rừng ngủ hầm", ánh mắt ai cũng rạng rỡ niềm tự hào.

Bà Huỳnh Kim Oanh, Chủ tịch CLB Nữ kháng chiến Bình Dương (thuộc CLB Truyền thống kháng chiến TP.HCM) xúc động chia sẻ: Thời chiến, phụ nữ sống và chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt, ăn ở dưới hầm sâu rất vất vả. Nhưng tất cả đều nỗ lực vì quê hương. Việc tổ chức họp mặt chung lần này không chỉ để chị em thăm hỏi mà còn giúp chúng tôi nắm bắt hoàn cảnh, kịp thời hỗ trợ những đồng đội còn khó khăn.

Gặp nhau sau bao nhiêu năm, nữ chiến sĩ vui mừng kể cho nhau nghe về cuộc sống gia đình

Nghẹn ngào trong giây phút gặp lại những người đồng đội cũ, bà Oanh bày tỏ: "Hôm nay gặp mặt, phải nói là tôi đã rơi nước mắt vì quá cảm động. Đây là tâm nguyện bấy lâu nay của tôi. Tôi mong các chị sẽ mạnh mẽ vượt qua bệnh tật để những ngày tháng còn lại được sống yên bình. Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm đến chúng ta, vì vậy, mình cần tiếp tục sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh năm xưa, xứng đáng là người phụ nữ Việt Nam anh hùng”.

Các nữ chiến sĩ kể về những năm tháng kháng chiến

Buổi họp mặt không chỉ là nơi ôn lại kỷ niệm về một thời "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", mà còn là bài học lịch sử sống động dành cho thế hệ trẻ. Những câu chuyện về tình đồng chí, về sự hy sinh cao cả đã chạm đến trái tim người tham dự, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà tri ân đến 92 nữ pháo binh và thân nhân liệt sĩ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Xây dựng Hội Cựu chiến binh VOV phát triển vững mạnh, toàn diện

VOV.VN - Với mục tiêu xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh, góp phần phát triển VOV chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, sáng nay, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đại hội lần thứ V Hội Cựu chiến binh VOV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra, thống nhất nhiều mục tiêu, chương trình hành động.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Nữ pháo binh Thủ Dầu Một họp mặt kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam gặp gỡ tri ân
VOV.VN - Cựu chiến binh Trần Thị Sơn, ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vẫn hăng say lao động dù đã bước sang tuổi 68. Người dân 2 xã đảo biên giới Vĩnh Trung, Vĩnh Thực nhắc đến nữ cựu chiến binh này như một người "tiên phong", tạo đột phá cho du lịch tuyến đảo nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.

VOV.VN - Những người lính từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ quê ở tỉnh Quảng Bình đã ở tuổi xưa nay hiếm. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng kỷ niệm về “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non” chưa bao giờ phai mờ trong ký ức của các cựu chiến binh Điện Biên. 

