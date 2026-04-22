Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, 92 nữ pháo binh đất Thủ Dầu Một cùng tề tựu

Đến dự và chia sẻ niềm vui với các nữ pháo binh có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng tại buổi họp mặt

Đây là sự kiện đặc biệt do Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM phối hợp tổ chức. 92 gương mặt hiện diện tại hội trường là những "đóa hoa thép" đến từ các đơn vị: Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bến Cát, Thuận An và Châu Thành (các huyện thuộc tỉnh Thủ Dầu Một xưa).

Trong khói lửa chiến tranh ác liệt, những người con gái tuổi đôi mươi ấy đã gác lại thanh xuân, trực tiếp cầm súng, bám trụ trận địa để lập nên những chiến công vang dội, góp phần viết nên trang sử vàng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đi lại khó khăn, nhưng các cô vẫn muốn đến để gặp mặt lại đồng chí, đồng đội

Khác với những lần họp mặt riêng lẻ trước đây, đây là lần đầu tiên cả 5 đội pháo binh cùng hội ngộ chung dưới một mái nhà. Những mái đầu nay đã bạc, những đôi tay đã run, nhưng khi nhắc về thời "ăn rừng ngủ hầm", ánh mắt ai cũng rạng rỡ niềm tự hào.

Bà Huỳnh Kim Oanh, Chủ tịch CLB Nữ kháng chiến Bình Dương (thuộc CLB Truyền thống kháng chiến TP.HCM) xúc động chia sẻ: Thời chiến, phụ nữ sống và chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt, ăn ở dưới hầm sâu rất vất vả. Nhưng tất cả đều nỗ lực vì quê hương. Việc tổ chức họp mặt chung lần này không chỉ để chị em thăm hỏi mà còn giúp chúng tôi nắm bắt hoàn cảnh, kịp thời hỗ trợ những đồng đội còn khó khăn.

Gặp nhau sau bao nhiêu năm, nữ chiến sĩ vui mừng kể cho nhau nghe về cuộc sống gia đình

Nghẹn ngào trong giây phút gặp lại những người đồng đội cũ, bà Oanh bày tỏ: "Hôm nay gặp mặt, phải nói là tôi đã rơi nước mắt vì quá cảm động. Đây là tâm nguyện bấy lâu nay của tôi. Tôi mong các chị sẽ mạnh mẽ vượt qua bệnh tật để những ngày tháng còn lại được sống yên bình. Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm đến chúng ta, vì vậy, mình cần tiếp tục sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh năm xưa, xứng đáng là người phụ nữ Việt Nam anh hùng”.

Các nữ chiến sĩ kể về những năm tháng kháng chiến

Buổi họp mặt không chỉ là nơi ôn lại kỷ niệm về một thời "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", mà còn là bài học lịch sử sống động dành cho thế hệ trẻ. Những câu chuyện về tình đồng chí, về sự hy sinh cao cả đã chạm đến trái tim người tham dự, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà tri ân đến 92 nữ pháo binh và thân nhân liệt sĩ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.