Lan tỏa giá trị nhân văn từ mô hình con nuôi của công an xã

Sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Lê Thị Thúy Hiền ở xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng sớm chịu nhiều thiệt thòi khi cha mất sớm, mẹ đau ốm, không có việc làm ổn định. Chi đoàn Công an xã Thăng Phú đã nhận đỡ đầu, giúp em vượt khó vươn lên.

Không chỉ hỗ trợ sách vở, quần áo, chi phí học tập, các đoàn viên, thanh niên công an xã còn thường xuyên quan tâm, động viên, kèm cặp việc học, giúp em có thêm điểm tựa tinh thần, tiếp tục đến trường. Những buổi trò chuyện giản dị, những lần hướng dẫn bài vở đã dần xóa đi khoảng cách, vun đắp nên tình cảm gắn bó như người thân trong gia đình.

Đại úy Huỳnh Thị Kim Anh, Bí thư Chi đoàn Công an xã Thăng Phú phụ giúp gia đình

Đại úy Huỳnh Thị Kim Anh, Bí thư Chi đoàn Công an xã Thăng Phú cho biết, việc nhận đỡ đầu vừa hỗ trợ vật chất vừa tạo động lực để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhờ có sự quan tâm, động viên của những người cha, người mẹ “đặc biệt”, em Thúy Hiền đã ngày càng nỗ lực, chăm chỉ học tập, phụ giúp gia đình. Nhờ vậy, Thúy Hiền dần trở nên tự tin, có mục tiêu rõ ràng hơn trong học tập và cuộc sống. Bà Lê Thị Mận, mẹ của Thúy Hiền xúc động bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của lực lượng Công an xã.

Công an xã Thăng Phú bày giúp em Thúy Hiền học tập

Thượng tá Lê Văn Năm, Trưởng Công an xã Thăng Phú cho rằng, mô hình “Con nuôi công an xã” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần “gần dân” của lực lượng công an cơ sở. Gần dân không chỉ là có mặt kịp thời khi người dân cần, mà còn là sự sẻ chia, đồng hành trong từng hoàn cảnh cụ thể của đời sống.

Mô hình “Con nuôi công an xã” ở xã Thăng Phú, thành phố Đà Nẵng thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân – vững vàng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, gần gũi, ấm áp trong đời sống người dân.