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Làng trẻ em SOS lên tiếng về thông tin sai lệch liên quan đến hiến tạng

Thứ Sáu, 15:49, 13/11/2026
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VOV.VN - Việc chuyển giao 8 Làng trẻ em SOS về địa phương quản lý được đề xuất từ năm 2024, không liên quan đến những suy diễn về hiến tạng trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, một số tài khoản Facebook, Threads, TikTok đăng tải thông tin sai lệch, gán ghép việc chuyển giao một số làng SOS cho Bộ Y tế với hoạt động hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người ở trẻ em dưới 18 tuổi.

Trước tình trạng này, chiều 11/11, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Y tế. Theo SOS Việt Nam, thông tin không đúng về việc chuyển giao đã gây hoang mang cho các gia đình có con em đang được chăm sóc tại các làng, ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em, cán bộ, nhân viên và những người đang đồng hành, hỗ trợ hệ thống.

Vì sao SOS Quốc tế đề nghị chuyển giao 8 làng?

Hồ sơ về quá trình kiện toàn hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam cho thấy việc chuyển giao các cơ sở về địa phương quản lý đã được đặt ra từ năm 2024, xuất phát từ đề nghị của chính Làng trẻ em SOS Quốc tế.

Cụ thể, ngày 19/9/2024, SOS Quốc tế gửi công thư đề nghị Bộ LĐTB&XH trình cấp có thẩm quyền xem xét bàn giao 8/17 Làng trẻ em SOS cơ sở về địa phương quản lý toàn diện. Ngày 14/5/2025, tổ chức này tiếp tục có công thư gửi Bộ Y tế, đề nghị bàn giao nguyên trạng 8 làng và toàn bộ cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam về địa phương quản lý.

lang tre em sos len tieng ve thong tin sai lech lien quan den hien tang hinh anh 1
Làng trẻ SOS Việt Nam

Theo Văn phòng SOS Việt Nam, nguyên nhân là từ năm 2023, SOS Quốc tế đã điều chỉnh, cắt giảm dần nguồn kinh phí hỗ trợ Việt Nam, ưu tiên nguồn lực cho những khu vực cần hỗ trợ cấp thiết hơn, đặc biệt là nơi chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, xung đột, đói nghèo và khủng hoảng nhân đạo.

Hiện nguồn kinh phí hỗ trợ từ SOS Quốc tế chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu hoạt động của các làng SOS cơ sở.

Tháng 3/2026, Bộ Y tế và SOS Quốc tế ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận về việc bàn giao 8 làng và 25 cơ sở giáo dục. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục trao đổi, thảo luận phương án sắp xếp đối với 9 làng còn lại và Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Như vậy, việc chuyển giao 8 làng đã có quá trình đề xuất từ phía SOS Quốc tế, trao đổi giữa các bên và hoàn thiện phương án, không phải một quyết định đột ngột như những suy diễn trên mạng xã hội.

8 Làng trẻ em SOS được chuyển giao về địa phương như thế nào?

Ngày 30/3/2026, Bộ Y tế có Tờ trình số 516 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam. Ngày 24/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 735 phê duyệt phương án. Theo đó, 8 Làng trẻ em SOS và toàn bộ cơ sở giáo dục thuộc hệ thống được bàn giao nguyên trạng về địa phương quản lý toàn diện, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Theo Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, 5 địa phương gồm Khánh Hòa, Nghệ An, TP Huế, Quảng Trị và Gia Lai đã hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp. Ba địa phương còn lại là Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên đang tiếp tục hoàn thiện phương án theo hướng sáp nhập làng vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập hiện có hoặc thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên cơ sở sắp xếp lại.

Chế độ chăm sóc đối với trẻ em, thanh niên SOS, các bà mẹ, bà dì và người lao động tại các cơ sở được bảo đảm theo quy định.

Theo biên bản ghi nhớ, SOS Quốc tế sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án sắp xếp 9 làng còn lại và Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, căn cứ khả năng kinh phí vận động tài trợ, đề xuất của địa phương và quy định pháp luật Việt Nam.

Quá trình kiện toàn hệ thống SOS cho thấy việc chuyển giao được triển khai trên cơ sở đề nghị của SOS Quốc tế, thỏa thuận giữa hai bên và quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam lo ngại việc suy diễn các sự kiện và chính sách độc lập theo hướng tiêu cực sẽ gây lo lắng cho trẻ em, gia đình và những người đang trực tiếp tham gia hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Đơn vị này cũng đề nghị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ sự việc và có biện pháp ngăn chặn việc phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

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Bài 1: Chuyện về những người mẹ có hàng chục đứa con

VOV.VN - Đối tượng chính của Làng trẻ em SOS Việt Nam là các bé có hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh đó có đối tượng cực kỳ quan trọng chính là các mẹ, các dì. Họ đã hy sinh cả cuộc đời của mình để yêu thương và chăm sóc cho các con – dù đó là những đứa trẻ không phải ruột thịt của mình.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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