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Trung thu yêu thương ở làng trẻ em SOS Đà Lạt

Thứ Sáu, 09:59, 25/09/2026
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VOV.VN - Những em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tìm thấy sự chở che trong mái ấm chung. Mỗi mùa Trung thu, những món quà, chiếc đèn lồng hay đơn giản là sự hiện diện của những người đến thăm lại giúp các em cảm nhận rõ hơn tình yêu thương và sự sẻ chia.

 

Không có đủ vòng tay của cha mẹ như nhiều bạn bè cùng trang lứa, những em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tìm thấy sự chở che trong mái ấm chung. Mỗi mùa Trung thu, những món quà, chiếc đèn lồng hay đơn giản là sự hiện diện của những người đến thăm lại giúp các em cảm nhận rõ hơn tình yêu thương và sự sẻ chia.

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Niềm vui trong đêm Trung thu của cô và các con ở Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Làng trẻ em SOS Đà Lạt hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 46 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, từ 5 đến 18 tuổi. Ngoài ra, 34 em đang học tại các trường đại học, cao đẳng cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của làng.

Gắn bó với mái ấm đã 8 năm, em Huỳnh Thị Như Ngọc, học sinh lớp 8, cảm nhận đây như một gia đình lớn, nơi các anh chị em yêu thương, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống.

“Ở làng mấy anh chị nhà con rất là yêu thương nhau với lại là kiểu có nhiều bạn cùng trang lứa trong làng thì bọn con chơi cũng rất là vui, học tập thì hỏi bài nhau. Dịp lễ mấy cô, cậu luôn luôn quan tâm, san sẻ cho bọn con. Trung thu năm nay bọn con cũng đón khá là nhiều đoàn khách đến thăm và tặng quà cho bọn con”, em Huỳnh Thị Như Ngọc chia sẻ.

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Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà Tết Trung thu Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Những mùa Trung thu trước, các em được xem múa lân, rước đèn, vui chơi và tham gia các hoạt động tập thể. Năm nay, những cơn mưa liên tục ở Đà Lạt không làm không khí Trung thu vơi đi. Các em vẫn có những cuộc gặp gỡ, những món quà và những giờ phút quây quần bên nhau.

Với Hoàng Thị Thu Thủy, Tết Trung thu ở làng là những kỷ niệm mà em luôn trân trọng: “Mỗi mùa Trung thu đến tụi con được các anh chị về đây tổ chức cho tụi con những món quà, những trò chơi. Bọn con được làm bánh chưng này, được làm lồng đèn, được cùng nhau văn nghệ cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Năm nay mưa rất là nhiều mà các cô chú về gửi tặng cho con những món quà. Con rất là cảm ơn và rất là biết ơn về những mùa trung thu như này”.

Một chiếc bánh, chiếc đèn lồng hay món quà trong đêm hội có thể không lớn về vật chất, nhưng với những đứa trẻ đang lớn lên tại Làng SOS Đà Lạt, đó là sự quan tâm, là cảm giác được yêu thương và sẻ chia.

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Trung thu năm nay Làng trẻ em SOS Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đón nhận nhiều tình cảm của các cấp chính quyền, hội, đoàn thể và mạnh thường quân.

Ông Trần Bảo Long, Giám đốc Làng trẻ em SOS Đà Lạt, cho biết, ngoài nguồn kinh phí của tổ chức SOS, hoạt động chăm sóc trẻ tại làng còn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.

“Đối với trẻ em một năm có 3 dịp Tết: Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu. Tết Trung thu của làng năm nay tất cả các con của làng đón nhận được nhiều tình cảm yêu thương cúa các cấp chính quyền địa phương, của các mạnh thường quân mong muốn đem đến cho các con một mùa Trung thu đủ đầy, ấm áp”, ông Trần Bảo Long trân trọng tất cả những tấm lòng đã tạo nên một Tết Trung thu yêu thương ở làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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