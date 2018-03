Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Sáng 16/3, tại nhà thờ Chính toà Đức Bà, quận 1, TP HCM, các đoàn của Trung ương, TP HCM, các tỉnh, các đoàn ngoại giao, các tôn giáo đã đến viếng Tổng giám mục Tổng giáo phận TP HCM Phao lô Bùi Văn Đọc. Bà Trương Thị Mai viếng Tổng giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc.

Viếng Tổng giám mục Tổng giáo phận TP HCM Phao lô Bùi Văn Đọc có: đoàn Ban Dân vận Trung ương do bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn; đoàn lãnh đạo TP HCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ làm trưởng đoàn; đoàn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn; đoàn Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn; đoàn Bộ Công an do Thượng tướng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm trưởng đoàn; đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn…

Ông Nguyễn Thiện Nhân viếng Tổng giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc.

Bà Trương Thị Mai ghi sổ tang: “Ban Dân vận Trung ương vô cùng thương tiếc và thành kính chia buồn cùng Giáo hội Công giáo Việt Nam, Tổng giáo phận TP HCM, toàn thể cộng đồng giáo dân và trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng giám mục Tổng giáo phận TP HCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phao lô Bùi Văn Đọc.”

Ông Trần Thanh Mẫn đến viếng Tổng giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc.

Cũng trong sáng nay, đoàn các tỉnh, các đoàn ngoại giao, các tôn giáo bạn đã đến viếng Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP HCM Phao lô Bùi Văn Đọc.

Tổng giám mục Bùi Văn Đọc sẽ được mai táng tại Trung tâm Mục vụ TPHCM. Đức Tổng giám mục Bùi Văn Đọc qua đời tại Ý sau cơn đột quỵ sáng 7/3.

Các địa phương đến viếng.

Trước đó, tối 15/3, Thánh lễ phát tang Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được cử hành tại Toà Tổng giám mục TP HCM với hơn 100 linh mục đồng tế và đông đảo nữ tu, chủng sinh, giáo dân dự lễ./.

Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM Phao lô Bùi Văn Đọc sinh năm 1944 tại Đà Lạt. Ngài nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài thụ phong linh mục năm 1970 tại Đà Lạt; năm 1995, kiêm nhiệm Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt. Năm 1999, Ngài được tấn phong Giám mục chính tòa Giáo phận Mỹ Tho. Năm 2013, Ngài được Tòa thánh Vatican tấn phong làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận TPHCM. Năm 2014, Tòa thánh Vatican bổ nhiệm Ngài làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TPHCM./.