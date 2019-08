Lào: Bàn giao 9 nạn nhân trong vụ án buôn bán người cho Việt Nam

Chiều 30/8, tại thủ đô Vientiane, Trung tâm Tư vấn và bảo trợ Bà mẹ Trẻ em – Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Lào đã bàn giao các nạn nhân của vụ án buôn bán người cho đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Đây là các nạn nhân bị lừa bán sang Lào và bị ép buộc làm gái mại dâm được Công an Lào phối hợp với Công an Việt Nam giải cứu cuối tháng 7 vừa qua.

Các nạn nhân lên ô tô về nước.

9 nữ nạn nhân đều tuổi từ 27 đến 35, cư trú ở các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Sóc Trăng, An Giang, Long An... được Công an Lào giải cứu, đưa về Trung tâm Tư vấn và bảo trợ Bà mẹ Trẻ em Lào phục hồi sức khoẻ và ổn định tinh thần trước khi bàn giao cho phía Việt Nam.

Tại buổi bàn giao, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cám ơn Trung tâm đã chăm sóc, tạo điều kiện tốt nhất cho các nữ nạn nhân trong thời gian chờ hỗ trợ lực lượng chức năng Lào điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời trao hộ chiếu và số tiền hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu kíp, tương đương 2,7 triệu đồng Việt Nam làm lộ phí hồi hương. Toàn bộ số tiền do một Việt kiều tại thủ đô Vientiane hỗ trợ. Cuối giờ chiều, 9 nữ nạn nhân đã được đưa ra bến xe phía Nam Vientiane để về Việt Nam.

Đại diện Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào và ông Hoàng Văn Châu- Việt kiều thủ đô Vientiane trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân về nước.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2019, Công an Lào phối hợp với Công an Việt Nam đã mở đợt tấn công trấn áp tội phạm buôn bán người tại thành phố Luangprabang, tỉnh Luangprabang, bắc Lào. Đến cuối tháng 7/2019, lực lượng chức năng đã triệt phá 2 ổ mại dâm do Ngô Thục Anh, người Việt Nam cấu kết với đối tượng A Phỉnh, người Trung Quốc điều hành.

Kết thúc vụ án, Công an Lào đã bắt giữ và khởi tố 4 bị can người Việt, 1 bị can người Trung Quốc; phạt hành chính và trục xuất 19 gái mại dâm Việt Nam về nước; giải cứu thành công 9 nạn nhân bị lừa sang và bắt ép làm gái mại dâm. Dự kiến vụ án sẽ được tòa án Luangprabang đưa ra xét xử vào đầu tháng 9 này./.