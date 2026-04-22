中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lào Cai chủ động phương án phân luồng giao thông trước mùa mưa lũ

Thứ Tư, 10:25, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã chủ động ban hành phương án phân luồng giao thông và ứng phó chi tiết trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu "Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời", ngành xây dựng tỉnh tập trung vào việc cụ thể hóa phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng nhân lực và thiết bị để khắc phục nhanh nhất các sự cố sụt trượt, ngập úng.

Qua rà soát, cơ quan chức năng đã xác định hàng loạt "điểm đỏ" có nguy cơ cao về an toàn giao thông khi mưa lớn kéo dài. Trong đó, Quốc lộ 70 là tuyến trọng điểm với 12 vị trí dễ xảy ra ngập úng và sạt lở ta luy dương. Các cung đường đèo như Lũng Lô trên Quốc lộ 37, Đèo Khế, Đèo Khau Phạ trên Quốc lộ 32 cũng được cảnh báo có nguy cơ sạt lở rất cao. Đối với các tuyến đường tỉnh, lưu ý đặc biệt tại Đường tỉnh 163 đoạn qua Khe Sang thường xuyên bị ngập do nước sông Hồng dềnh lên, hay các tuyến Tỉnh lộ 153, 156 đi qua vùng đồi núi có ta luy âm sâu, ta luy dương cao.

lao cai chu dong phuong an phan luong giao thong truoc mua mua lu hinh anh 1
Quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ từng ách tắc trong mùa mưa lũ năm 2025

Hiện nay, các đơn vị quản lý đường bộ đã được chỉ đạo đào vét hệ thống thoát nước, bổ sung cọc tiêu, biển báo và cột thủy trí tại các vị trí thường xuyên ngập nước. Đồng thời, các kho vật tư dự phòng với rọ thép, đá hộc, dầm và máy móc chuyên dụng cũng đã được bố trí sẵn sàng tại các khu vực xung yếu để có thể hoạt động độc lập ngay khi xảy ra ách tắc.

Chế độ trực ban 24/24 giờ sẽ được thực hiện nghiêm ngặt từ tháng 5 đến hết tháng 12 năm nay để đảm bảo thông tin liên lạc và điều hành cứu hộ kịp thời.

Về nguyên tắc thực hiện và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong việc khắc phục hư hỏng đường bộ, ông Trần Xuân Hiện, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Nguyên tắc đặt ra là các giải pháp phải dễ làm, dễ thực hiện, đồng thời hạn chế tối đa kinh phí, triển khai theo từng bước. Tùy từng loại hình tuyến đường sẽ có cách khắc phục phù hợp: với các tuyến đang khai thác sẽ áp dụng cơ chế xử lý kịp thời; còn các tuyến đang thi công thuộc trách nhiệm của các ban quản lý dự án, ban khu vực trong phạm vi dự án. Đối với các chương trình giao thông nông thôn chẳng hạn thì cũng khắc phục theo chương trình giao thông nông thôn.

phuong_an_thiet_ke_nha_chong_lu.jpg

Đắk Lắk khởi công 295 nhà tránh lũ trước 30/6, hoàn thành trước mùa mưa

VOV.VN - Chiều 28/3, kiểm tra thực tế các vị trí dự kiến xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai, bảo đảm khởi công trước ngày 30/6 và hoàn thành trước 15/9 năm nay.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: phân luồng giao thông mưa lũ Lào Cai sạt lở đường bộ an toàn giao thông ứng phó thiên tai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk khởi công 295 nhà tránh lũ trước 30/6, hoàn thành trước mùa mưa
Đắk Lắk khởi công 295 nhà tránh lũ trước 30/6, hoàn thành trước mùa mưa

VOV.VN - Chiều 28/3, kiểm tra thực tế các vị trí dự kiến xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai, bảo đảm khởi công trước ngày 30/6 và hoàn thành trước 15/9 năm nay.

Đắk Lắk khởi công 295 nhà tránh lũ trước 30/6, hoàn thành trước mùa mưa

Đắk Lắk khởi công 295 nhà tránh lũ trước 30/6, hoàn thành trước mùa mưa

VOV.VN - Chiều 28/3, kiểm tra thực tế các vị trí dự kiến xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai, bảo đảm khởi công trước ngày 30/6 và hoàn thành trước 15/9 năm nay.

Cao điểm nắng nóng, mưa bão và lũ quét ở thời gian nào năm 2026?
Cao điểm nắng nóng, mưa bão và lũ quét ở thời gian nào năm 2026?

VOV.VN - Từ tháng 4 đến tháng 6 là thời kỳ nắng nóng và dông lốc chuyển mùa; Tháng 7 đến tháng 9 là cao điểm mưa lớn ở Bắc Bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở; Tháng 9 đến tháng 11 là cao điểm của bão và áp thấp nhiệt đới; Và từ tháng 10 đến cuối năm, khu vực Trung Bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn gây lũ trên các sông.

Cao điểm nắng nóng, mưa bão và lũ quét ở thời gian nào năm 2026?

Cao điểm nắng nóng, mưa bão và lũ quét ở thời gian nào năm 2026?

VOV.VN - Từ tháng 4 đến tháng 6 là thời kỳ nắng nóng và dông lốc chuyển mùa; Tháng 7 đến tháng 9 là cao điểm mưa lớn ở Bắc Bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở; Tháng 9 đến tháng 11 là cao điểm của bão và áp thấp nhiệt đới; Và từ tháng 10 đến cuối năm, khu vực Trung Bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn gây lũ trên các sông.

Vì sao rất khó dự báo mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất?
Vì sao rất khó dự báo mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất?

VOV.VN - Mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất là những hiện tượng nguy hiểm nhưng lại khó dự báo chính xác do phạm vi xảy ra hẹp, diễn biến nhanh và phụ thuộc vào nhiều yếu tố địa hình, thời tiết phức tạp. Đằng sau mỗi bản tin cảnh báo là cả một quá trình phân tích, xử lý dữ liệu và những quyết định đầy áp lực

Vì sao rất khó dự báo mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất?

Vì sao rất khó dự báo mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất?

VOV.VN - Mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất là những hiện tượng nguy hiểm nhưng lại khó dự báo chính xác do phạm vi xảy ra hẹp, diễn biến nhanh và phụ thuộc vào nhiều yếu tố địa hình, thời tiết phức tạp. Đằng sau mỗi bản tin cảnh báo là cả một quá trình phân tích, xử lý dữ liệu và những quyết định đầy áp lực

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục