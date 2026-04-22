Lào Cai chủ động phương án phân luồng giao thông trước mùa mưa lũ

Với mục tiêu "Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời", ngành xây dựng tỉnh tập trung vào việc cụ thể hóa phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng nhân lực và thiết bị để khắc phục nhanh nhất các sự cố sụt trượt, ngập úng.

Qua rà soát, cơ quan chức năng đã xác định hàng loạt "điểm đỏ" có nguy cơ cao về an toàn giao thông khi mưa lớn kéo dài. Trong đó, Quốc lộ 70 là tuyến trọng điểm với 12 vị trí dễ xảy ra ngập úng và sạt lở ta luy dương. Các cung đường đèo như Lũng Lô trên Quốc lộ 37, Đèo Khế, Đèo Khau Phạ trên Quốc lộ 32 cũng được cảnh báo có nguy cơ sạt lở rất cao. Đối với các tuyến đường tỉnh, lưu ý đặc biệt tại Đường tỉnh 163 đoạn qua Khe Sang thường xuyên bị ngập do nước sông Hồng dềnh lên, hay các tuyến Tỉnh lộ 153, 156 đi qua vùng đồi núi có ta luy âm sâu, ta luy dương cao.

Quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ từng ách tắc trong mùa mưa lũ năm 2025

Hiện nay, các đơn vị quản lý đường bộ đã được chỉ đạo đào vét hệ thống thoát nước, bổ sung cọc tiêu, biển báo và cột thủy trí tại các vị trí thường xuyên ngập nước. Đồng thời, các kho vật tư dự phòng với rọ thép, đá hộc, dầm và máy móc chuyên dụng cũng đã được bố trí sẵn sàng tại các khu vực xung yếu để có thể hoạt động độc lập ngay khi xảy ra ách tắc.

Chế độ trực ban 24/24 giờ sẽ được thực hiện nghiêm ngặt từ tháng 5 đến hết tháng 12 năm nay để đảm bảo thông tin liên lạc và điều hành cứu hộ kịp thời.

Về nguyên tắc thực hiện và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong việc khắc phục hư hỏng đường bộ, ông Trần Xuân Hiện, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Nguyên tắc đặt ra là các giải pháp phải dễ làm, dễ thực hiện, đồng thời hạn chế tối đa kinh phí, triển khai theo từng bước. Tùy từng loại hình tuyến đường sẽ có cách khắc phục phù hợp: với các tuyến đang khai thác sẽ áp dụng cơ chế xử lý kịp thời; còn các tuyến đang thi công thuộc trách nhiệm của các ban quản lý dự án, ban khu vực trong phạm vi dự án. Đối với các chương trình giao thông nông thôn chẳng hạn thì cũng khắc phục theo chương trình giao thông nông thôn.