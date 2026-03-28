Đắk Lắk khởi công 295 nhà tránh lũ trước 30/6, hoàn thành trước mùa mưa

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tỉnh Đắk Lắk dự kiến đầu tư 295 công trình nhà tránh lũ tại 34 xã, phường ở phía Đông của tỉnh, với tổng kinh phí khoảng 460 tỷ đồng. Các công trình thiết kế 2 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa làm nơi tránh trú an toàn khi xảy ra thiên tai. Trong đó, có 13 công trình tại xã Hòa Mỹ, 14 công trình tại xã Hòa Thịnh. Các địa phương đã chủ động bố trí quỹ đất sạch từ đất công, nhà văn hóa hiện hữu, trụ sở dôi dư và đất sinh hoạt cộng đồng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khảo sát vị trí dự kiến xây nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại xã Hòa Thịnh

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai. Vì vậy, công trình phải được thiết kế đa năng, có sức chứa phù hợp quy mô dân cư; bố trí khu lưu trú thông thoáng, đầy đủ điện, nước sạch, khu nấu ăn, nhà vệ sinh và trang thiết bị cứu hộ.

Lãnh đạo Sở xây dựng tỉnh Đắk Lắk báo cáo về phương án thiết kế nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại Đắk Lắk

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các công trình phải bảo đảm kết cấu kiên cố, chống ngập, chống bão; có lối thoát hiểm thuận tiện, tích hợp hệ thống thông tin liên lạc và cảnh báo sớm phục vụ công tác chỉ huy khi có thiên tai. Đồng thời, các địa phương rà soát vị trí xây dựng cao ráo, an toàn, huy động hiệu quả nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa vào sử dụng, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công công trình trước ngày 30/6 và hoàn thành trước mùa mưa bão

“Tiến độ hoàn thành là phải trước 15/9 là đưa vào sử dụng được, lỡ tháng 10 ngập lụt thì còn có chỗ để chạy. Theo dự báo năm nay thì bão lũ có thể ít hơn nhưng sẽ cực đoan hơn. Bây giờ không thể chủ quan được, sẽ xong trước 15/9. Về ngân sách thì sẽ sử dụng 3 nguồn, thứ nhất là ngân sách Trung ương, thứ hai là ngân sách tỉnh giao cho Sở Tài chính cân đối các nguồn,và số còn lại thì xã hội hóa từ các nguồn khác nhau, giao cho Mặt trận Tổ quốc gửi thư kêu gọi cho một chương trình này thôi”, ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu