English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lào Cai: Khép lại công tác tìm kiếm cán bộ kiểm lâm tử nạn trên sông Hồng

Thứ Ba, 10:49, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến đêm ngày 5/10, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể ông L.C.T. (sinh năm 1977, cán bộ Kiểm lâm khu vực Bát Xát) bị mất tích trên sông Hồng. Sự việc khép lại sau hơn 30 giờ đồng hồ tổ chức tìm kiếm của các lực lượng cứu nạn phối hợp cùng chính quyền địa phương.

Trước đó, vào chiều ngày 4/10, Tổ công tác gồm 8 cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra hành lang biên giới sông Hồng (đoạn qua đường An Dương Vương, phường Lào Cai) để tháo dỡ các phương tiện bẫy bắt động vật hoang dã trái phép và triển khai khảo nghiệm thực vật ven bờ. Trong quá trình di chuyển sát mép nước, ông L.C.T. không may trượt chân và gặp nạn trên sông Hồng, bị dòng nước cuốn trôi.

lao cai khep lai cong tac tim kiem can bo kiem lam tu nan tren song hong hinh anh 1
Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm thi thể kiểm lâm trên sông Hồng

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện rà quét liên tục dọc tuyến hạ lưu sông Hồng. Đến 23h30 ngày 5/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ông T. tại khu vực chân cầu Phú Thịnh, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 3km.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai đang phối hợp cùng các ban, ngành địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ, giải quyết chế độ chính sách tai nạn lao động cho cán bộ tử nạn theo đúng quy định của pháp luật.

 An Kiên/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cán bộ kiểm lâm gặp nạn khi đi giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt ở Nghệ An
Cán bộ kiểm lâm gặp nạn khi đi giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt ở Nghệ An

VOV.VN - Ngày 31/7, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã phẫu thuật thành công cho một cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn, Nghệ An gặp tai nạn khi đang trên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Cán bộ kiểm lâm gặp nạn khi đi giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt ở Nghệ An

Cán bộ kiểm lâm gặp nạn khi đi giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt ở Nghệ An

VOV.VN - Ngày 31/7, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã phẫu thuật thành công cho một cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn, Nghệ An gặp tai nạn khi đang trên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Cán bộ kiểm lâm bị thương nặng khi tham gia chữa cháy rừng Mường La
Cán bộ kiểm lâm bị thương nặng khi tham gia chữa cháy rừng Mường La

VOV.VN - Trong quá trình tham gia chữa cháy rừng chiều 22/4, cán bộ kiểm lâm viên Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, tỉnh Sơn La đã bị thương nặng.

Cán bộ kiểm lâm bị thương nặng khi tham gia chữa cháy rừng Mường La

Cán bộ kiểm lâm bị thương nặng khi tham gia chữa cháy rừng Mường La

VOV.VN - Trong quá trình tham gia chữa cháy rừng chiều 22/4, cán bộ kiểm lâm viên Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, tỉnh Sơn La đã bị thương nặng.

Hai cán bộ kiểm lâm bị tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng ở Hà Giang
Hai cán bộ kiểm lâm bị tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng ở Hà Giang

Chiều 27/4, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang xác nhận thông tin có 2 cán bộ kiểm lâm tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng đặc dụng ở Tây Côn Lĩnh (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Hai cán bộ kiểm lâm bị tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng ở Hà Giang

Hai cán bộ kiểm lâm bị tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng ở Hà Giang

Chiều 27/4, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang xác nhận thông tin có 2 cán bộ kiểm lâm tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng đặc dụng ở Tây Côn Lĩnh (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục