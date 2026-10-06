Lào Cai: Khép lại công tác tìm kiếm cán bộ kiểm lâm tử nạn trên sông Hồng

Trước đó, vào chiều ngày 4/10, Tổ công tác gồm 8 cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra hành lang biên giới sông Hồng (đoạn qua đường An Dương Vương, phường Lào Cai) để tháo dỡ các phương tiện bẫy bắt động vật hoang dã trái phép và triển khai khảo nghiệm thực vật ven bờ. Trong quá trình di chuyển sát mép nước, ông L.C.T. không may trượt chân và gặp nạn trên sông Hồng, bị dòng nước cuốn trôi.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm thi thể kiểm lâm trên sông Hồng

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện rà quét liên tục dọc tuyến hạ lưu sông Hồng. Đến 23h30 ngày 5/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ông T. tại khu vực chân cầu Phú Thịnh, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 3km.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai đang phối hợp cùng các ban, ngành địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ, giải quyết chế độ chính sách tai nạn lao động cho cán bộ tử nạn theo đúng quy định của pháp luật.