Lập biểu đồ tiến độ các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) gồm 4 dự án thành phần Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thanh Hoá, Nam Định 1 - Thanh Hoá, Nam Định 1 - Phố Nối.

Hiện nay, các địa phương có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua đang phối hợp chặt chẽ với bộ, cơ quan Trung ương để hoàn thiện các thủ tục bổ sung, làm rõ về hồ sơ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bảo đảm sự phù hợp của các dự án với quy hoạch sử dụng đất của các địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về triển khai đầu tư dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên)

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng bộ, ngành, cơ quan, địa phương đối với việc chậm tiến độ trong quá trình triển khai đầu tư các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), do chưa có kế hoạch chi tiết, cụ thể, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo; đồng thời chưa lường hết bất cập, khó khăn trong thực tế…

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phải lập ngay kế hoạch cụ thể, đường găng tiến độ triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) về thời gian, hạng mục, thẩm quyền, cơ quan chịu trách nhiệm… theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai song song các bước chuẩn bị để khởi công các dự án trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, trên cơ sở dự thảo thiết kế chi tiết, các địa phương có dự án đi qua khẩn trương xác định ranh giới để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất dành cho năng lượng; phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT để nhanh chóng hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án.

Trên cơ sở đó, Bộ KH&ĐT sớm tổng hợp, hoàn thiện, thẩm định để trình Thủ tướng chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sau khi phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đồng thời, Bộ TN&MT hoàn thành ngay ĐTM đối với các dự án.

Bộ Công Thương, EVN/EVNNPT khẩn trương phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật các dự án làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu, mua sắm; phối hợp với địa phương thực hiện kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng…

“Bộ Công Thương, EVN, Uỷ ban Quản lý vốn doanh nghiệp tại Nhà nước phải phối hợp chặt chặt chẽ với các địa phương, lực lượng công an để bảo đảm quyền lợi cho người dân trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng cũng như bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong suốt quá trình triển khai dự án”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.