Lật thuyền thúng khi đang câu mực giữa biển, 2 người thiệt mạng

Lúc 21h ngày 18/8, tàu cá PY-90172-TS do ông Trần Văn Tuấn (42 tuổi), trú tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng đánh bắt trên biển, tại tọa độ 09032 N – 10940E, trên tàu có 6 thuyền viên. Lúc này, 2 ngư dân Lê Văn S. (41 tuổi), trú tại phường 6 và Lê C. (47 tuổi), trú tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa rời tàu cá, dùng thuyền thúng đi câu mực, không may bị lật thuyền thúng, 2 ngư dân rơi xuống biển và tử vong.

Hiện nay, tàu cá PY-90172-TS đang trên đường đưa thi thể 2 ngư dân này vào bờ. Dự kiến, tàu sẽ cập bến cảng cá Đông Tác, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào ngày mai (20/8)