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Lật xe khách ở Gia Lai khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Thứ Hai, 09:53, 31/08/2026
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VOV.VN - Rạng sáng 31/8, một xe khách giường nằm chở 33 người bị lật trên tuyến đường tránh phía Đông, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai khiến 1 người tử vong, khoảng 20 người được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và kiểm tra sức khoẻ.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h10 tại Km10+800, trên tuyến đường tránh phía Đông, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Xe khách giường nằm hãng xe Việt Tân Phát, biển kiểm soát 50E-449.xx, do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai điều khiển, lưu thông hướng từ Hàm Rồng đi xã Đak Đoa. Khi đến vị trí trên, xe mất lái, lật nghiêng xuống lề đường bên phải. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 33 người.

Vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ. Khoảng 20 người được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, phường Hội Phú, để cấp cứu, kiểm tra, theo dõi sức khoẻ.

lat xe khach o gia lai khien 1 nguoi tu vong, nhieu nguoi bi thuong hinh anh 1
Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ. Khoảng 20 hành khách đã được đưa đi cấp cứu và kiểm tra sức khoẻ tại cơ sở y tế.

Kết quả kiểm tra nhanh xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn và đang chờ kết quả kiểm tra ma túy. Giấy phép lái xe của tài xế và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện đều còn thời hạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, trời đang mưa, sương mù, mặt đường ướt. Chiếc xe khách bị lật nằm bên taluy, phần thân xe nghiêng xuống khu vực đất trồng cây. Một xe cẩu được huy động đến hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ, đưa phương tiện ra khỏi vị trí gặp nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa người bị thương đến bệnh viện và điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Một số hình ảnh và video phóng viên ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn:

lat xe khach o gia lai khien 1 nguoi tu vong, nhieu nguoi bi thuong hinh anh 2
Tại hiện trường vụ tai nạn, trời đang mưa, sương mù, mặt đường ướt. 
lat xe khach o gia lai khien 1 nguoi tu vong, nhieu nguoi bi thuong hinh anh 3
Một xe cẩu được huy động đến hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ, đưa phương tiện ra khỏi vị trí gặp nạn.
lat xe khach o gia lai khien 1 nguoi tu vong, nhieu nguoi bi thuong hinh anh 4
Hiện trường vụ tai nạn.
Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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