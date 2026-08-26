Tìm thấy 1 thi thể nạn nhân trong vụ lật thuyền tại Thái Nguyên

Khoảng 17h ngày 25/8, trên suối Linh Nham, khu vực gần cầu Linh Nham, xóm 3, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích, 1 người bơi được vào bờ.

Công tác cứu hộ nạn nhân bị lật xuồng trên suối Linh Nham được triển khai liên tục từ chiều 25/8. Đến 9h30 ngày 26/8, thi thể một nạn nhân đã được tìm thấy cách đập Linh Nham chừng 100m.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân đi câu cá phát hiện 4 người đàn ông đi trên thuyền composite có gắn máy bị lật và mắc kẹt tại khu vực cửa xả nước của đập Linh Nham. Những người trên thuyền bị nước cuốn về phía hạ lưu. Anh D.X.H. (SN 1987, trú tại Tổ dân phố 19, phường Linh Sơn) bơi được vào bờ và được người dân đưa đến cơ sở y tế theo dõi, 3 người còn lại mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng, các đơn vị cứu hộ, cứu nạn và Đội phản ứng nhanh Thái Nguyên tổ chức tìm kiếm liên tục từ chiều và trong đêm 25/8 đến sáng 26/8.

Đến khoảng 9h30 ngày 26/8, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh Đ.B.L. (SN 8/7/1982, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 19, phường Linh Sơn) bị mắc tại một bụi tre, cách đập Linh Nham khoảng 100m. Công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai.