Liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước khi tắm sông tại Hải Phòng

Khoảng 17h30 chiều 20/5, UBND thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) nhận được tin báo có một thanh niên mất tích khi đi bơi tại sông Giá.

Theo thông tin ban đầu, người mất tích là công nhân sinh năm 2003 (quê ở Nghệ An). Nam thanh niên này đến bơi ở khu vực gần khu huấn luyện đua thuyền thành phố trên sông Giá, đoạn giáp ranh giữa thị trấn Minh Đức và xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên) rồi mất tích. Đến đêm 20/5, thi thể người bị nạn mới được tìm thấy.

Khu huấn luyện đua thuyền thành phố trên sông Giá, nơi 1 công nhân bị đuối nước khi tắm sông.

Trước đó, chiều tối 19/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH), Công an TP. Hải Phòng nhận được thông tin có người mất tích, nghi đuối nước tại khu vực sông Đa Độ, đoạn qua địa bàn xã Thái Sơn (huyện An Lão, TP. Hải Phòng). Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hải Phòng đã điều động phương tiện cùng 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tiến hành cứu hộ, cứu nạn.

Nạn nhân được xác định là cháu T.P.N (14 tuổi, trú tại Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An Lão), gặp nạn khi đang tắm trên sông Đa Độ. Đến rạng sáng qua (20/5), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu T.P.N và bàn giao cho Công an huyện An Lão thực hiện các thủ tục theo quy định./.