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Liên tiếp xảy ra 4 trận động đất tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng

Thứ Hai, 14:42, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hôm nay, tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra 4 trận động đất, có độ lớn từ 2,6 đến 3,0.

Trong đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, 2 trận động đất có độ lớn 2.8 và 3.0 xảy ra tại khu vực xã Măng Bút. Trong khi đó, tại thành phố Đà Nẵng xảy ra hai trận động đất, lần lượt có độ lớn 2.7 tại khu vực xã Trà Tân và 2.6 tại khu vực xã Trà Linh.

lien tiep xay ra 4 tran dong dat tai quang ngai va Da nang hinh anh 1
Bản Đồ Chấn Tâm Động Đất Trà Tân, Đà Nẵng

 

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cũng cho biết, các trận động đất đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km và được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai - cấp 0.

lien tiep xay ra 4 tran dong dat tai quang ngai va Da nang hinh anh 2
Bản Đồ Chấn Tâm Động Đất Măng Bút, Quảng Ngãi

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến các trận động đất này.

Tạ La/VOV1
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