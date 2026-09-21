Liên tiếp xảy ra 4 trận động đất tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng

Trong đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, 2 trận động đất có độ lớn 2.8 và 3.0 xảy ra tại khu vực xã Măng Bút. Trong khi đó, tại thành phố Đà Nẵng xảy ra hai trận động đất, lần lượt có độ lớn 2.7 tại khu vực xã Trà Tân và 2.6 tại khu vực xã Trà Linh.

Bản Đồ Chấn Tâm Động Đất Trà Tân, Đà Nẵng

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cũng cho biết, các trận động đất đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km và được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai - cấp 0.

Bản Đồ Chấn Tâm Động Đất Măng Bút, Quảng Ngãi

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến các trận động đất này.