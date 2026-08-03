English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cao Bằng xảy ra động đất

Thứ Hai, 17:35, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 3.2 vừa xảy ra ở xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. 

Cụ thể, trận động đất được ghi nhận lúc 15 giờ 19 phút, xảy ra tại vị trí có tọa độ  22.929 độ vĩ Bắc - 105.683 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu đo được của trận động đất này là khoảng 16,8 km. Đây là trận động đất được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

cao bang xay ra dong dat hinh anh 1
Bản đồ chấn tâm động đất

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cũng cho biết, trong khoảng từ ngày 30/7 đến ngày 3/8/2026, khu vực các xã Bảo Lạc và Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 3 trận động đất nhỏ, có độ lớn từ 3,2 đến 3,6. Các chấn tâm nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đới đứt gãy Thái Nguyên – Bắc Kạn – Yên Minh. Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi, phân tích chuỗi động đất này.

Các chuyên gia Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cũng khuyến cáo, khi xảy ra động đất, nếu đang ở trong nhà, người dân cần thực hiện nguyên tắc "Cúi thấp - Che chắn - Bám chắc", tránh xa các đồ vật có nguy cơ rơi đổ. Nếu ở ngoài trời, cần nhanh chóng di chuyển đến khu vực trống, tránh xa nhà cao tầng, cột điện và cây lớn. Trường hợp đang điều khiển phương tiện, cần giảm tốc độ, dừng xe tại vị trí an toàn, tránh cầu, hầm và đường dây điện.

dong-dat1.jpg

Xảy ra động đất tại Cao Bằng

VOV.VN - Tối 1/8, một trận động đất có độ lớn 3,2 xảy ra tại xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng. Đây là trận động đất thứ 2 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh trong vòng 3 ngày. Người dân tại khu vực tâm chấn và một số xã lân cận cảm nhận rõ rung lắc nhưng hiện chưa ghi nhận thiệt hại.

Tạ Lan/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng chủ động phòng ngừa sạt lở đất trước cao điểm mùa mưa lũ
Lâm Đồng chủ động phòng ngừa sạt lở đất trước cao điểm mùa mưa lũ

VOV.VN - Mùa mưa lũ mới bắt đầu nhưng nhiều điểm sạt lở đất đã xuất hiện tại các khu dân cư và tuyến giao thông trọng yếu ở Lâm Đồng. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, gia cố công trình hạ tầng và xây dựng phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Lâm Đồng chủ động phòng ngừa sạt lở đất trước cao điểm mùa mưa lũ

Lâm Đồng chủ động phòng ngừa sạt lở đất trước cao điểm mùa mưa lũ

VOV.VN - Mùa mưa lũ mới bắt đầu nhưng nhiều điểm sạt lở đất đã xuất hiện tại các khu dân cư và tuyến giao thông trọng yếu ở Lâm Đồng. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, gia cố công trình hạ tầng và xây dựng phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Lại xảy ra động đất ở Kon Plông, Quảng Ngãi gây rung chấn liên tiếp
Lại xảy ra động đất ở Kon Plông, Quảng Ngãi gây rung chấn liên tiếp

VOV.VN - Rạng sáng 4/5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, đã ghi nhận một trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

Lại xảy ra động đất ở Kon Plông, Quảng Ngãi gây rung chấn liên tiếp

Lại xảy ra động đất ở Kon Plông, Quảng Ngãi gây rung chấn liên tiếp

VOV.VN - Rạng sáng 4/5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, đã ghi nhận một trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

Liên tiếp rung chấn ở Quảng Ngãi: Chưa ghi nhận thiệt hại
Liên tiếp rung chấn ở Quảng Ngãi: Chưa ghi nhận thiệt hại

VOV.VN - Liên tiếp xảy ra các trận động đất tại các xã Măng Bút và Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ), đến thời điểm này, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Liên tiếp rung chấn ở Quảng Ngãi: Chưa ghi nhận thiệt hại

Liên tiếp rung chấn ở Quảng Ngãi: Chưa ghi nhận thiệt hại

VOV.VN - Liên tiếp xảy ra các trận động đất tại các xã Măng Bút và Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ), đến thời điểm này, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục