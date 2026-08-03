Cao Bằng xảy ra động đất

Cụ thể, trận động đất được ghi nhận lúc 15 giờ 19 phút, xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.929 độ vĩ Bắc - 105.683 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu đo được của trận động đất này là khoảng 16,8 km. Đây là trận động đất được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Bản đồ chấn tâm động đất

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cũng cho biết, trong khoảng từ ngày 30/7 đến ngày 3/8/2026, khu vực các xã Bảo Lạc và Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 3 trận động đất nhỏ, có độ lớn từ 3,2 đến 3,6. Các chấn tâm nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đới đứt gãy Thái Nguyên – Bắc Kạn – Yên Minh. Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi, phân tích chuỗi động đất này.

Các chuyên gia Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cũng khuyến cáo, khi xảy ra động đất, nếu đang ở trong nhà, người dân cần thực hiện nguyên tắc "Cúi thấp - Che chắn - Bám chắc", tránh xa các đồ vật có nguy cơ rơi đổ. Nếu ở ngoài trời, cần nhanh chóng di chuyển đến khu vực trống, tránh xa nhà cao tầng, cột điện và cây lớn. Trường hợp đang điều khiển phương tiện, cần giảm tốc độ, dừng xe tại vị trí an toàn, tránh cầu, hầm và đường dây điện.